تضارب التصريحات حول عملية انقلابية ضد رئيس بنين

تباينت التصريحات بشأن تطورات الأوضاع في بنين، حيث أكد مقربون من الرئيس البنيني باتريس تالون في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أنه في أمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن عسكريون إقالته صباح الأحد عبر التلفزيون العام.

وبحسب "فرانس برس"، قال مصدر عسكري مقرب من تالون: "إنهم مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون، والجيش النظامي استعاد السيطرة، والعاصمة كوتونو والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته".

في المقابل، قالت وكالة "رويترز": "إن مجموعة من العسكريين تمكنوا من السيطرة على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في أحدث تهديد للديمقراطية في منطقة مضطربة".

الانقلابيون يعلنون تعليق العمل بالدستور وتعليق أنشطة الأحزاب

وجاء في بيان لـ"الانقلابيين" قرأه أحد الجنود محاطا بستة جنود آخرين، بعضهم يرتدي خوذات، إن "الجيش يلتزم رسميا بمنح الشعب البنيني الأمل في عهد جديد حقا، يسوده الإخاء والعدالة والعمل".

وأضاف "جرى تعليق العمل بالدستور. كما جرى حل جميع المؤسسات وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، وغلق الحدود البرية والجوية والبحرية، وإقالة تالون والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا".

من جهته، قال وزير الخارجية أوشلجون أجادي باكاري لوكالة "رويترز": إن "هناك محاولة انقلاب، لكن الوضع تحت السيطرة، إنها مجموعة صغيرة من الجيش؛ ولا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".

وأضاف: "مدبرو محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي، وانقطعت الإشارة لعدة دقائق".

بنين تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل 2026

جاء ذلك في وقت تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل 2026، والتي من المنتظر أن تضع نهاية لولاية الرئيس الحالي باتريس تالون الذي يتولى السلطة منذ عام 2016".

وقرر تالون التنحي بعد فترتين رئاسيتين في خطوة نادرة في منطقة غرب ووسط أفريقيا، بحسب "رويترز".

ورشح الائتلاف الحاكم في بنين وزير المالية روموالد واداني ليكون مرشحه، وهو ما أعطى الرجل الذي ينظر إليه على أنه مهندس رئيسي للسياسات الاقتصادية القدرة على متابعة أجندة الإصلاح الحالية للإدارة إذا جرى انتخابه.

السفارة الفرنسية في بنين تؤكد سماع إطلاق نار

وأشارت السفارة الفرنسية في بنين عبر منصة "إكس"، إلى سماع "إطلاق نار" بالقرب من منزل رئيس بنين.

ودعت السفارة المواطنين الفرنسيين المقيمين في بنين إلى "البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وحتى تتضح الصورة بالكامل".

وتشهد إفريقيا انقلابات مستمرة منذ فترة، كان آخرها ما شهدته غينيا بيساو الشهر الماضي.

