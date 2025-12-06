وزير إعلام دارفور: ميليشيات الدعم السريع تُصعّد العنف وغرب السودان في مرحلة الانهيار

18 حجم الخط

أكد أحمد شنب، وزير الثقافة والإعلام في حكومة إقليم دارفور، أن الأوضاع الإنسانية في مدينتي الفاشر وكردفان تشهد تدهورًا خطيرًا ومتواصلًا، نتيجة الهجمات المتكررة التي تشنّها ميليشيات الدعم السريع على ممتلكات المدنيين ومنازلهم، وما يصاحبها من عمليات ترهيب وعنف مفرط.

قتل وسحل ونهب.. مناطق جديدة تقع تحت بطش الميليشيات

وأوضح شنب أن دخول الميليشيات لأي منطقة في السودان يعني بداية مرحلة أشد سوءًا لسكانها، إذ تنتشر فيها أعمال القتل والسحل والنهب، مما يترك المدنيين في حالة رعب دائم ويقوّض الاستقرار في غرب السودان على نحو غير مسبوق.

امتداد الهجمات يزيد حجم الكارثة الإنسانية: “كل خطوة للميليشيات تعني معاناة جديدة”

وأشار الوزير إلى أن الأزمة الإنسانية تتوسع كلما تقدمت الميليشيات نحو مناطق جديدة، مؤكدًا أن التعديات لم تعد تقتصر على الممتلكات، بل امتدت لتطال البنية الاجتماعية نفسها، حيث يتعرض الأهالي للإهانة والإذلال والتجريف المنهجي لمجتمعاتهم المحلية.

تحذير رسمي: “الدعم السريع تعبث بمقدرات الشعب وتمارس انتهاكات واسعة النطاق”

وشدد البروفيسور أحمد شنب على أن ما ترتكبه ميليشيات الدعم السريع من تجاوزات يمثل انتهاكات صريحة تستهدف المدنيين بشكل مباشر، محذرًا من أن حجم الجرائم أصبح يتجاوز الحدود المعروفة للصراعات المسلحة، ليصل إلى مستوى يهدد باندثار المجتمعات المحلية نفسها.

دعوة عاجلة لتحرك وطني ودولي: “حماية المدنيين أصبحت ضرورة ملحّة”

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير إعلام دارفور أن استمرار هذه الممارسات الخطيرة يستوجب تدخلًا وطنيًا ودوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات المتصاعدة، وحماية السكان المحليين من المصير المظلم الذي يواجهونه يومًا بعد يوم.

في وقت سابق، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الشعب السوداني أسقط جماعة الإخوان بثورة شعبية، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بعودة التنظيم أو ميليشيا الدعم السريع إلى المشهد السياسي أو العسكري.

