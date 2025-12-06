السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير إعلام دارفور: ميليشيات الدعم السريع تُصعّد العنف وغرب السودان في مرحلة الانهيار

ميليشيات الدعم السريع،
ميليشيات الدعم السريع، فيتو
18 حجم الخط

أكد أحمد شنب، وزير الثقافة والإعلام في حكومة إقليم دارفور، أن الأوضاع الإنسانية في مدينتي الفاشر وكردفان تشهد تدهورًا خطيرًا ومتواصلًا، نتيجة الهجمات المتكررة التي تشنّها ميليشيات الدعم السريع على ممتلكات المدنيين ومنازلهم، وما يصاحبها من عمليات ترهيب وعنف مفرط.

 

قتل وسحل ونهب.. مناطق جديدة تقع تحت بطش الميليشيات

وأوضح شنب أن دخول الميليشيات لأي منطقة في السودان يعني بداية مرحلة أشد سوءًا لسكانها، إذ تنتشر فيها أعمال القتل والسحل والنهب، مما يترك المدنيين في حالة رعب دائم ويقوّض الاستقرار في غرب السودان على نحو غير مسبوق.

امتداد الهجمات يزيد حجم الكارثة الإنسانية: “كل خطوة للميليشيات تعني معاناة جديدة”

وأشار الوزير إلى أن الأزمة الإنسانية تتوسع كلما تقدمت الميليشيات نحو مناطق جديدة، مؤكدًا أن التعديات لم تعد تقتصر على الممتلكات، بل امتدت لتطال البنية الاجتماعية نفسها، حيث يتعرض الأهالي للإهانة والإذلال والتجريف المنهجي لمجتمعاتهم المحلية.

تحذير رسمي: “الدعم السريع تعبث بمقدرات الشعب وتمارس انتهاكات واسعة النطاق”

وشدد البروفيسور أحمد شنب على أن ما ترتكبه ميليشيات الدعم السريع من تجاوزات يمثل انتهاكات صريحة تستهدف المدنيين بشكل مباشر، محذرًا من أن حجم الجرائم أصبح يتجاوز الحدود المعروفة للصراعات المسلحة، ليصل إلى مستوى يهدد باندثار المجتمعات المحلية نفسها.

دعوة عاجلة لتحرك وطني ودولي: “حماية المدنيين أصبحت ضرورة ملحّة”

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير إعلام دارفور أن استمرار هذه الممارسات الخطيرة يستوجب تدخلًا وطنيًا ودوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات المتصاعدة، وحماية السكان المحليين من المصير المظلم الذي يواجهونه يومًا بعد يوم.

في وقت سابق، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الشعب السوداني أسقط جماعة الإخوان بثورة شعبية، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بعودة التنظيم أو ميليشيا الدعم السريع إلى المشهد السياسي أو العسكري.

البرهان: جماعة الإخوان سقطت ولن تعود للمشهد السياسي والحل مع الدعم السريع عسكري أولا (فيديو)

شبكة أطباء السودان تكشف احتجاز ميليشيا الدعم السريع 100 أسرة بمدينة بابنوسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير إعلام دارفور دارفور ميليشيات الدعم السريع السودان الفاشر كردفان البرهان

مواد متعلقة

مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك

شبكة أطباء السودان تكشف احتجاز ميليشيا الدعم السريع 100 أسرة بمدينة بابنوسة

البرهان: جماعة الإخوان سقطت ولن تعود للمشهد السياسي والحل مع الدعم السريع عسكري أولا (فيديو)

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقة مبسوطة بولاية جنوب كردفان

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بالشوط الأول

كأس العرب، ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز العراق على السودان

بعد إجرائه جراحة استغرقت 13 ساعة، أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads