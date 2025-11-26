الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عسكريون يعلنون السيطرة الكاملة على غينيا بيساو وتعليق الانتخابات في البلاد

غينيا بيساو، فيتو
غينيا بيساو، فيتو
18 حجم الخط

 أفادت وكالة «فرانس برس»، مساء اليوم الأربعاء، بأن عسكريين أعلنوا السيطرة الكاملة على غينيا بيساو، وأنه تم تعليق العملية الانتخابية في البلاد.

 

السيطرة الكاملة على غينيا بيساو

 وبحسب «فرانس 24»، أفاد سكان محليون وصحفيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز بوقوع إطلاق نار اليوم الأربعاء قرب القصر الرئاسي وأمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في عاصمة غينيا بيساو

وبحسب المصادر ذاتها، شوهد بعض المارة أمام القصر الرئاسي ومقر لجنة الانتخابات وهم يفرّون بحثا عن ملجأ، بينما استمر إطلاق النار في نحو الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

 

إجراء الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الخميس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غينيا بيساو عاصمة غينيا بيساو عمر سيسكو غرب افريقيا الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو

مواد متعلقة

مسلحون يختطفون 52 تلميذًا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا

مسلحون يهاجمون مدرسة شمال نيجيريا ويختطفون 25 طالبة

مسلحون يقتحمون مهرجانا انتخابيا في العراق، هل هي محاولة لاغتيال النائب الجبوري؟ (فيديو)

مقتل 14 جنديا بجيش النيجر في كمين نصبه مسلحون

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء: يجوز أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads