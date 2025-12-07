الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يترأس الجمعية العامة لـ"القابضة للصوامع" لاعتماد الميزانية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

وزير التموين أثناء
وزير التموين أثناء الاجتماع، فيتو
18 حجم الخط

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لنتائج أداء الشركة على المستويين التشغيلي والمالي خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة تطورات مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصوامع على مستوى الجمهورية، وخطة العام الجديد التي تستهدف تعظيم الطاقات التخزينية وتحسين مستويات التشغيل وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة بما يحد من الفاقد ويرفع جودة الحبوب المخزنة.

 

وأكد وزير التموين الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، وتسريع تنفيذ المشروعات الجارية ضمن خطة العام المالي الحالي، مع التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الصوامع لرفع كفاءة منظومة التخزين.

 

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية لزيادة الجاهزية التخزينية بالمحافظات، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب ورفع قدرة المنظومة على مواجهة التغيرات العالمية في أسواق الغذاء.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان تنفيذ المستهدفات بدقة، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة التموين لتطوير قطاع الصوامع والتخزين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطي الاستراتيجي الدكتور شريف فاروق وزير التموين القابضة للصوامع المشروعات الاستراتيجية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

مباحث التموين بالجيزة تضبط كميات سكر وزيت مدعم وتكشف مخالفات بعدة محال تموينية

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان الكريم

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

كارثة أعلى كوبري محور الحضارات، ماسورة ممتدة بالحائط الخراساني تهدد السيارات والأرواح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 7-12-2025

الين الياباني يسجل 30.82 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads