وزير التموين يترأس الجمعية العامة لـ"القابضة للصوامع" لاعتماد الميزانية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لنتائج أداء الشركة على المستويين التشغيلي والمالي خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة تطورات مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصوامع على مستوى الجمهورية، وخطة العام الجديد التي تستهدف تعظيم الطاقات التخزينية وتحسين مستويات التشغيل وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة بما يحد من الفاقد ويرفع جودة الحبوب المخزنة.

وأكد وزير التموين الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، وتسريع تنفيذ المشروعات الجارية ضمن خطة العام المالي الحالي، مع التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الصوامع لرفع كفاءة منظومة التخزين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية لزيادة الجاهزية التخزينية بالمحافظات، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب ورفع قدرة المنظومة على مواجهة التغيرات العالمية في أسواق الغذاء.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان تنفيذ المستهدفات بدقة، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة التموين لتطوير قطاع الصوامع والتخزين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.

