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ثقافة وفنون

في ذكرى ميلاده.. مراد عمار الشريعي يكشف عن ميراثه من والده

عمار الشريعي، فيتو
عمار الشريعي، فيتو

قال مراد عمار الشريعي، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، إن والده كان يحب الاحتفال بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية وفنية مميزة، حيث كان يقضي هذا اليوم بالعزف والغناء على العود في منزله، برفقة الأصدقاء والمعجبين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، كشف مراد أن والده كان دائمًا يحثه على العمل فيما يحب، مؤمنًا بأن الإبداع لا يولد إلا من الشغف، مشيرًا إلى أنه ورث عنه صفات عديدة مثل الصبر، والإصرار على تجاوز الصعوبات، ورفض الاستسلام لكلمة “مستحيل”.

 

حب الضحك

وأضاف أن الموسيقار الراحل كان محبًا للضحك، خاصة في جلساته مع أصدقائه المقربين، كما كان يستمتع بمشاهدة الأفلام الكلاسيكية ومباريات النادي الأهلي.

وأشار مراد إلى أن من أقرب الأصدقاء المقربين لوالده الشاعر الكبير سيد حجاب، والفنان علي الحجار، والفنان مدحت صالح.

وفي حديثه عن علاقته بوالده، أكد أنها كانت علاقة صداقة قبل أن تكون علاقة أب بابنه، مضيفًا: "لم أخفِ عنه أسراري رغم حِزمه في التربية، ورغم عشقي للموسيقى، درست هندسة المعلومات، ولم يعارض رغبتي، بل ترك لي حرية الاختيار".

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