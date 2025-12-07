الأحد 07 ديسمبر 2025
سياسة

تزامنا مع نظر الطعون، حصيلة أحزاب الموالاة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

انتخابات النواب بالمرحلة
انتخابات النواب بالمرحلة الثانية
بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر 300 طعن على نتيجة الجولة الأولى بـالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

تسليم مستندات الفرز للمحكمة الإدارية العليا 

وقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر في غرفة المداولة 300 طعن يتعلق بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.  

توافد وكلاء المرشحين على مجلس الدولة لمتابعة الطعون

وشهد مجلس الدولة اليوم الأحد، توافد العديد من المحامين والطاعنين على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب 2025.

نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية 

جدير بالذكر، أن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز 40 مرشحا من الجولة الأولى.

وتصدر حزب مستقبل وطن المشهد، بعدما حسم 22 مقعدا، يليه حزب حماة الوطن بـ6 مقاعد، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ4 مقاعد، وحزب الشعب الجمهورى 2 مقعد، بينما فاز حزبا العدل والمحافظين بمقعد كل منهما.

أبرز الفائزين في انتخابات مجلس النواب من المعارضة

كما كشفت النتائج حسم عدد من رموز المعارضة بنتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى: عبد المنعم إمام، وإسلام قرطام في القاهرة، ضياء الدين داوود، في دمياط، وأحمد فرغلي في بورسعيد.

دخول رموز المعارضة جولة الإعادة 

كما يخوض عدد من رموز المعارضة جولة الإعادة، النائب أحمد بلال البرلسي في المحلة الكبرى، وأحمد الشرقاوي في المنصورة، محمد عبد العليم داوود، في كفر الشيخ.

الإعادة بالمرحلة الثانية   

كما كشفت النتيجة عن إجراء الإعادة فى 55 دائرة، بين 202 مرشح يتنافسون علي 101 مقعد.

وجاء التصنيف السياسي للمرشحين في جولة الإعادة كالتالي:

حزب مستقبل وطن 37 مرشحا. 

حزب حماة الوطن 19 مرشحا. 

حزب الجبهة الوطنية 15 مرشحا. 

حزب العدل 3 مرشحين. 

حزب النور 3 مرشحين. 

حزب الوفد 2 مرشح. 

حزب الإصلاح والتنمية 2 مرشح.

حزب التجمع مرشح واحد. 

حزب مصر الحديثة مرشح واحد.

حزب إرادة جيل مرشح واحد. 

حزب المؤتمر مرشح واحد.

بالإضافة إلى 117 مرشحا مستقل يخوض الإعادة.

 

تفاصيل جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

 

ووفقا للنتيجة فإن المستقلين يسيطرون على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنحو 50% من المقاعد.

 وتمكن 40 مرشحا من حسم الفوز من الجولة الأولى بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، في حين تستعد دوائر أخرى لخوض جولة الإعادة.

