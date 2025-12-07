قبل نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات النواب، الإدارية العليا تتسلم أوراق الفرز

18 حجم الخط

قدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر في غرفة المداولة 300 طعن يتعلق بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر 300 طعن

ومازالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تنظر 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وشهد مجلس الدولة، توافد العديد من المحامين والطاعنين على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

يذكر أن عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الجولة الأولى بالمرحلة الثانية نحو 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

