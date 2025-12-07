الإدارية العليا تتسلم مستندات الطعون على نتائج المرحلة الثانية للانتخابات وتؤجل قراراتها لآخر الجلسة

18 حجم الخط

تتسلّم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة الآن، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.

الإدارية العليا تتسلم ملفات الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات النواب

وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.

بينما تؤجّل المحكمة إصدار قراراتها إلى أخر جلستها اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم أخر أو حجزها للحكم.

وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

