بدء نظر 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، نظر 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وشهد مجلس الدولة توافد العديد من المحامين والطاعنين على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

عدد الطعون الانتخابية

يذكر أن عدد الطعون الانتخابية بلغ أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية، والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية يوم الخميس الماضي.

وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.