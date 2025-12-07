كارثة أعلى كوبري محور الحضارات، ماسورة ممتدة بالحائط الخراساني تهدد السيارات والأرواح (فيديو)

الأحد 07 ديسمبر 2025
كوبري محور الحضارات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كارثيًّا، يكشف وجود ماسورة حديدية صلبة تخرج من سور كوبري محور الحضارات المتجه للمقطم، والماسورة التي تخرج من سور أعلى الكوبري قد تتسبب في كارثة، لأنها تمتد لمسافة نحو متر أعلى الكوبري.

كارثة أعلى كوبري محور الحضارات

ويظهر المقطع شكل الماسورة الممتدة أعلى كوبري محور الحضارات المتجه للمقطع، والتي يمكن أن تتسبب في كارثة، باصطدام السيارات أو الدراجات النارية بها، مما قد يتسبب في كارثة أعلى الكوبري، وقد تفقد العديد من الأرواح نتيجة لذلك.

من جانبه، علق الحكم الدولي رضا البلتاجي على مقطع الفيديو الكارثي، فقال: "ماسورة حديدية  صلبة خارجة لمسافة أكتر من متر ونص، من حائط خرسانى أعلى كوبرى محور الحضارات  المتجه من المقطم وحتى الفسطاط وكورنيش مصر القديمة أعلى الأوتوستراد".

وتابع رضا البلتاجي فقال: "الماسورة على وضعها منذ شهر، ولو اصطدمت بها سيارة أو دراجة نارية حتما هتعمل كارثة، ركنت، وحاولت أخلعها أو أصلح وضعها، معرفتش، وكمان خفت ألبس  قضية سرقة عمود كهرباء، اللى يعرف السيد إبراهيم  صابر محافظ القاهرة يبلغه".


وقال البلوجر عبده الملاح: "لو ممكن تتصل بـشكاوى مجلس الوزراء وتسجل شكوى بخصوصها، أعتقد هيتحركوا بسرعة".

ورد البلوجر محمد عبد العال: "هذا عبث واستهتار بأرواح الناس.. أرجو تدارك الأمر سريعًا قبل وقوع الكارثة".

وعلقت البلوجر منى رمضان قائلة: "سؤال؛ إيه الهدف من وضعها وتثبيتها؟!".

أما البلوجر محمد الشافعي فقال: "كان عليها لوحة إرشادية أو علشان ضوء عاكس ليلًا لإيضاح حدود الطريق، وغالبًا كان يافطة انتبه منحنى قريب".

وقالت البلوجر سوزان قاسم: "مثبتة ولها وظيفة، لكن أعتقد كانت رأسية وأحدهم قام بثنيها، جزاك الله خيرا، للتنويه عنها".

كوبري محور الحضارات شريان مروري جديد

الجدير بالذكر أن كوبري محور الحضارات بالمقطم هو كوبري طه حسين، وهو شريان مروري جديد يربط هضبة المقطم بمناطق الفسطاط ومتحف الحضارة، ما يسهل الوصول إلى كورنيش النيل ومصر القديمة.

ويُعد كوبري محور الحضارات جزءًا من شبكة محاور جديدة تهدف لربط شرق القاهرة بغربها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويربط بين محور الحضارات (منطقة عين الصيرة) وشوارع المقطم والمعادي، مرورًا بمناطق مثل ميدان السيدة عائشة.

ويختصر الكوبري المسافة ويخفف الضغط المروري على الأوتوستراد وكوبري التونسي، ويسمح بالوصول السريع للمقطم من وسط البلد وكورنيش النيل، ويصل طوله نحو 900 متر، وارتفاعه حوالي 50 مترًا، ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه.

وكوبري محور الحضارات هو جزء من محور "ياسر رزق"، الذي يربط مناطق مختلفة بالقاهرة، ويعمل على ربط محور الحضارات بمحور المشير والقاهرة الجديدة. 

