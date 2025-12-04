محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

18 حجم الخط

فاز الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي عن الإنجازات والنجاحات التي حققها خلال توليه منصب محافظ القاهرة.

وجائزة التميز الحكومي العربي تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.



وتسلم محافظ القاهرة الجائزة في الاحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلم الجائزة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد القرقــاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، ومحمد جبران وزير العمل، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، ومندوبي الدول العربية بالجامعة العربية وعدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



جائزة التميز الحكومي العربي

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيًا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والإحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربى، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي، التي تمثل محفزًا للتجارب الإستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميز منهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب، وحفزت الحكومات على تعزيز ممارساتها القائمة على التميز المؤسسي، كما تهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، مع تجديد العمليات والنظم القائمة بإستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والإستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

فوز مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي

تسلم د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في جوائز التميز الحكومي العربي والتي توج بها مشروع مدينة الأسمرات التى تمت اقامتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتسلم محافظ القاهرة الجائزة في الاحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلم الجائزة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد القرقــاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، ومحمد جبران وزير العمل، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، ومندوبي الدول العربية بالجامعة العربية وعدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة أن فوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي كان تتويجًا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعزيزًا لتوجيهاته لتحقيق الهدف الأسمى للمشروع وهو تغيير حياة المواطنين، وليس فقط بناء الحجر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فوز مشروع مدينة الأسمرات بالجائزة يعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة تليق بالمواطن المصري، حيث يعد المشروع أول نموذج حضاري عالمي قدم معالجة جذرية ومتكاملة لقضية العشوائيات من خلال تحقيق التكامل بين مفهومي "السكن الكريم" و"التنمية المجتمعية".

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الأولوية لـ "بناء الإنسان قبل البنيان"، وألا يقتصر التطوير على الحجر فقط، وحرصه أن يتسلم المواطن وحدته السكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل ليتمتع بالحياة الكريمة التى تليق به من اللحظة الأولى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه بهذا التوجيه انتقلت فلسفة المشروع من مجرد تحسين البنية التحتية إلى الارتقاء بجودة حياة القاطنين بمدينة الأسمرات بكافة أبعاده(الإجتماعية،والاقتصادية، والصحية والثقافية)،فالمشروع لا يعالج الاحتياج المادي للسكن فحسب، بل يعيد صياغة علاقة المواطن بالمجتمع المحيط به، بدءًا من تلبية الاحتياجات الأساسية (المأوى والأمن)، مرورًا بتعزيز الانتماء والنمو والتمكين، ووصولًا إلى تحقيق الذات والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ مشروع الأسمرات على مساحة تبلغ ۱٩٦ فدانًا، ويضم المشروع أكثر من ١٨ ألف وحدة سكنية، تم تسليمها للأهالي مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وصمم المشروع لتسكين ما يقرب من ۱۰۰,۰۰۰ مواطن من قاطني المناطق غير الآمنة.

ويضم المشروع مجتمعًا متكاملًا للخدمات يضمن جودة الحياة، واستدامتها ويشمل ملاعب رياضية، ومصانع صغيرة لتوفير فرص عمل حقيقية للسكان، وقصر ثقافة لاكتشاف المواهب وتنميتها، ومساحات خضراء مفتوحة، ومدارس لكافة المراحل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، صناعي)، وحضانات، ومراكز طبية مجهزة، ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى مجمع خدمات حكومي يضم ( بريد، وسجل مدني، وتضامن اجتماعي، ونقطة شرطة، وإطفاء)، كما يضم مسجد، وكنيسة، بالإضافة إلى مخابز، ومجمعات استهلاكية لتوفير السلع الأساسية.



