اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب ميكروباص أعلى الصحراوي بأطفيح

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، عن أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة أن اختلال عجلة القيادة من السائق وراء الحادث، مما أدى إلى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص، ما بين جروح وسحجات وكسور.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق فى أطفيح بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص، اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق الصحراوي، ونتج إصابة 6 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته.

