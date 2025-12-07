الأحد 07 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة

أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة سيدة عثر عليها داخل مقلب قمامة بمنطقة عين شمس، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان لكشف هوية المتهمين.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل مقلب قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

