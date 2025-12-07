تداول 16 ألف طن و886 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (16000) طن بضائع و(886) شاحنة و(101) سيارة.

تداول 16 ألف طن و886 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة

حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(517) شاحنة و(44) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(369) شاحنة و(57) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي Poseidon Express،Pridge وامل

موانئ البحر الأحمر

فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن Poseidon Express،Pridge، الحرية وامل. شهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(310) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.



