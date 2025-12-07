الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 16 ألف طن و886 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (16000) طن بضائع و(886) شاحنة و(101) سيارة.

تداول 16 ألف طن و886 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة 

حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(517) شاحنة و(44) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(369) شاحنة و(57) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينة Alcudia Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي  Poseidon Express،Pridge وامل

موانئ البحر الأحمر 

 فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن Poseidon Express،Pridge، الحرية وامل. شهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(310) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا. 


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر سفاجا موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات

مواد متعلقة

السكك الحديدية تسير الرحلة 36 لمشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تعرف على خدمات السكك الحديدية لكبار السن وذوي الهمم

نوم ومخصوص إضافي، خريطة جديدة لتشغيل وإيقاف بعض قطارات الوجه القبلي

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب لزيارة معالم مصر التاريخية

شاهد، تصوير جوي لتقدم أعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

بالأرقام معدل تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم إضافية وإيقاف مؤقت لهذا القطار

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads