أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

حسب مبادئ المهنة، فإن دور الصحافة هو جمع المعلومات الصحيحة وإتاحتها للجمهور، بهدف وصولها إلى الجهات الرقابية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرارات، ولقناعتنا بهذا الدور فلن نخرق القواعد التي وضعها لنا الآباء المؤسسون، ولن نتخطى الخطوط الحمراء التي حددها لنا القانون.

المستشارين والمساعدين فى وزارة التضامن

لكن في المقابل نحتفظ بحقنا في طلب حق الرد، عما يدور في أروقة وزارة التضامن ويثير الغصَّة لدى العاملين بها، وسط شعورهم بالتهميش وهدر أموال الفقراء على رواتب المستشارين والمساعدين الذين بلغ عددهم 9 أفراد، إضافة إلى رقم عشرة الذي بات يطلق عليه لقب «الإمبراطور»، وهم من يتحكمون فى القرارات والتوجيهات، ويهمشون العاملين الأساسيين خلف ستار مسميات وظيفية برَّاقة.

فيتو تطرح 4 أسئلة على وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي

وتطرح «فيتو» على الوزيرة مايا مرسي، أسئلة ننتظر منها إجابات وافية عنها، لهدفين؛ الأول: ربما تصحح لنا المعلومات إن كانت خاطئة، وهو ما نستبعده طبقًا لما حصلنا عليه وتأكدنا منه من عدة مصادر متطابقة حرصًا على المصداقية. وثانيًا: ربما مع الهموم الوظيفية المكلفة بها بصفتها تدير حقيبة وزارية محملة بهموم البسطاء لم تلتفت لما يغضب موظفيها، وربما تعمل على تصحيح الأوضاع، وفي الحالتين نكون قد حققنا المرجو، فطبيعة عملنا كصحفيين ليست التشويه.

أولًا: ما هو سبب قراراك بالاستعانة بـ9 أفراد –نحتفظ بقائمة الأسماء والمناصب التى يشغلونها- من المجلس القومي للمرأة عقب تكليفك بمهام منصبك وزيرةً للتضامن، بالرغم من تكدس الوزارة بعدد هائل من الموظفين أصحاب الخبرات والباع الطويل؟

ثانيًا: هل من المنطقي تمييز فريق عمل من خارج الوزارة برواتب خيالية تسببت في نشر الضغينة وتكاسل موظفي الديوان عن العمل بسبب الإحباط من الحصول على فرصة يثبتون من خلالها كفاءتهم وأحقيتهم؟ أو حتى اللجوء إلى تدريبهم كما يوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة دائمة بهدف الاستعانة بهم بنفس رواتبهم أفضل من هدر الأموال.

رواتب المساعدين تصرف من من تكافل وكرامة

ثالثًا: يقال إن الدائرة المغلقة القريبة من مكتب الوزيرة يتقاضون رواتبهم الشهرية والمكافآت من أموال صندوق تكافل وكرامة، في وقت تعاني فيها شريحة بسطاء كبيرة من مشكلات في الحصول على مئات الجنيهات التي تعينهم على العوز، في المقابل يخرج من الصندوق رواتب ومكافآت شهرية تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات.

رابعًا: كيف تم احتواء غضب العاملين في بنك ناصر مؤخرًا عقب محاولة نقل شخص ضمن الفريق الذي رافقك من المجلس القومي للمرأة إلى الوزارة، إلى البنك بصفة «خبير»، وفي سبيل ذلك تم ضم مدد عمل سابقة له بالمجلس، ورد جهاز التنظيم والإدارة -لدينا صورة الخطاب- برفض الطلب لمخالفة القرار للمواد القانونية التي حددتها الإدارة المركزية للدعم التشريعي بالجهاز.

