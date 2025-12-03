الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

مايا مرسى وزيرة التضامن،
مايا مرسى وزيرة التضامن، فيتو
18 حجم الخط
ads

حسب مبادئ المهنة، فإن دور الصحافة هو جمع المعلومات الصحيحة وإتاحتها للجمهور، بهدف وصولها إلى الجهات الرقابية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرارات، ولقناعتنا بهذا الدور فلن نخرق القواعد التي وضعها لنا الآباء المؤسسون، ولن نتخطى الخطوط الحمراء التي حددها لنا القانون.

المستشارين والمساعدين فى وزارة التضامن 

لكن في المقابل نحتفظ بحقنا في طلب حق الرد، عما يدور في أروقة وزارة التضامن ويثير الغصَّة لدى العاملين بها، وسط شعورهم بالتهميش وهدر أموال الفقراء على رواتب المستشارين والمساعدين الذين بلغ عددهم 9 أفراد، إضافة إلى رقم عشرة الذي بات يطلق عليه لقب «الإمبراطور»، وهم من يتحكمون فى القرارات والتوجيهات، ويهمشون العاملين الأساسيين خلف ستار مسميات وظيفية برَّاقة.

فيتو تطرح 4 أسئلة على وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي 

وتطرح «فيتو» على الوزيرة مايا مرسي، أسئلة ننتظر منها إجابات وافية عنها، لهدفين؛ الأول: ربما تصحح لنا المعلومات إن كانت خاطئة، وهو ما نستبعده طبقًا لما حصلنا عليه وتأكدنا منه من عدة مصادر متطابقة حرصًا على المصداقية. وثانيًا: ربما مع الهموم الوظيفية المكلفة بها بصفتها تدير حقيبة وزارية محملة بهموم البسطاء لم تلتفت لما يغضب موظفيها، وربما تعمل على تصحيح الأوضاع، وفي الحالتين نكون قد حققنا المرجو، فطبيعة عملنا كصحفيين ليست التشويه.

أولًا: ما هو سبب قراراك بالاستعانة بـ9 أفراد –نحتفظ بقائمة الأسماء والمناصب التى يشغلونها- من المجلس القومي للمرأة عقب تكليفك بمهام منصبك وزيرةً للتضامن، بالرغم من تكدس الوزارة بعدد هائل من الموظفين أصحاب الخبرات والباع الطويل؟

ثانيًا: هل من المنطقي تمييز فريق عمل من خارج الوزارة برواتب خيالية تسببت في نشر الضغينة وتكاسل موظفي الديوان عن العمل بسبب الإحباط من الحصول على فرصة يثبتون من خلالها كفاءتهم وأحقيتهم؟ أو حتى اللجوء إلى تدريبهم كما يوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة دائمة بهدف الاستعانة بهم بنفس رواتبهم أفضل من هدر الأموال.

رواتب المساعدين تصرف من من تكافل وكرامة

ثالثًا: يقال إن الدائرة المغلقة القريبة من مكتب الوزيرة يتقاضون رواتبهم الشهرية والمكافآت من أموال صندوق تكافل وكرامة، في وقت تعاني فيها شريحة بسطاء كبيرة من مشكلات في الحصول على مئات الجنيهات التي تعينهم على العوز، في المقابل يخرج من الصندوق رواتب ومكافآت شهرية تتخطى مئات الآلاف من الجنيهات.

رابعًا: كيف تم احتواء غضب العاملين في بنك ناصر مؤخرًا عقب محاولة نقل شخص ضمن الفريق الذي رافقك من المجلس القومي للمرأة إلى الوزارة، إلى البنك بصفة «خبير»، وفي سبيل ذلك تم ضم مدد عمل سابقة له بالمجلس، ورد جهاز التنظيم والإدارة -لدينا صورة الخطاب- برفض الطلب لمخالفة القرار للمواد القانونية التي حددتها الإدارة المركزية للدعم التشريعي بالجهاز.

وزيرة التضامن تلتقي نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"

التضامن تستعرض التجربة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية في فعالية بإيطاليا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التضامن رواتب المستشارين والمساعدين مايا مرسى المجلس القومي للمرأة صندوق تكافل وكرامة تكافل وكرامة بنك ناصر

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغربية يستهدف توفير العلاج لـ3000 مريض سنويا

التضامن: 1.85 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بدعم سنوي يتجاوز 23 مليار جنيه

بنك ناصر يدعم مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر بـ 10 ملايين جنيه

وزيرة التضامن من الجامعة الأمريكية: 7.8 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" (صور)

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

كأس العرب، الأردن يتصدر مجموعة مصر بفوز مثير على الإمارات

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads