مركز استقبال أبناء العاملين بديوان وزارة التضامن ينظم احتفالا للأطفال

نظم مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة – الإدارة العامة لشئون الطفل، احتفالا تضمن عددا من الأنشطة والاستعراضات والورش الفنية المتنوعة، التى شارك فيها الأطفال بفاعلية، تحت إشراف المتخصصين.

وتضمنت الاحتفالية تنفيذ الفقرات الفنية وورش الطباعة من الطباعة على الاستنسل لأشكال الزهور والأشجار وورشة كروت مجسمة عن أعياد الطفولة وورشة كولاج لعمل أشكال كرتونية وطباعة أشكال مبسطة للأطفال ورسم وتلوين يبرز مرح الأطفال في عيد الطفولة فى إطار دعم النمو النفسي والعقلي للطفل.

كما قام المركز بتنظيم فعاليات أسبوع "أطفالنا يتعرفون على الحضارة المصرية العظيمة" فى إطار الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير تضمنت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الأنشطة التربوية والترفيهية والفنية التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالحضارة المصرية القديمة والرموز الفرعونية، وشملت تنفيذ مجسمات للأهرامات ولعدد من الآثار الفرعونية باستخدام خامات صديقة للبيئة، إلى جانب تقديم حكايات مصورة حول الملوك الفراعنة العظماء بأسلوب مبسط وشيق يتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال.

وشارك في الفعاليات أطفال من الفئة العمرية من سنتين إلى 6 سنوات، وشهد ختام الأسبوع عروض أزياء فرعونية وفقرات استعراضية قصيرة عكست ما اكتسبه الأطفال من معرفة ومعلومات حول التاريخ المصري العريق.

الجدير بالذكر أن مركز استضافة أطفال العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يضم 77 طفلًا وطفلة من أبناء العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

ويأتي المركز كخطوة أساسية وهامة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومتطورة وشاملة، فضلًا عن دوره في تسهيل مهمة الأمهات العاملات وتمكينهن من أداء عملهن.

وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، من خلال التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية المقدمة للأطفال داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف دعم وتنمية مهارات وقدرات الطفل المصري.

