أسعار الفضة تتألق وتتفوق على الذهب، ما سر الصعود الصاروخي؟ وهذه الاستخدامات الحيوية دفعت المعدن الأبيض إلى مستويات قياسية

شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة صعود قوية هذا العام، مدفوعة بتزايد بحث المستثمرين والبنوك المركزية عن أصول الملاذ الآمن في ظل السياسات الاقتصادية غير التقليدية والاضطرابات الجيوسياسية، وبينما سجل سعر الذهب زيادة ملحوظة بلغت 60%، خطفت الفضة الأضواء بارتفاع تجاوز الذهب، مسجلة صعودا هائلا يقترب من 100% بحلول مطلع ديسمبر.

يتقاسم كلا المعدنين الطلب المتزايد للتحوط من التضخم وضعف العملة والتوترات السياسية، لكن الفضة تتمتع بعوامل فريدة عززت من جاذبيتها، فالأمر لا يقتصر على ندرتها كمعدن نفيس، بل أيضا بفضل خصائصها العملية المتعددة التي تجعلها مكونا صناعيا حيويا.

ندرة الاستخدامات تدفع أسعار الفضة للارتفاع

تعتبر الفضة موصلا كهربائيا ممتازا، مما يجعلها لا غنى عنها في صناعات المستقبل، مثل لوحات الدارات والمفاتيح الكهربائية، بالإضافة إلى أن معجون الفضة أساسي في إنتاج الألواح الشمسية، بجانب استخدامها في السيارات الكهربائية والبطاريات، وطلاء الأجهزة والمعدات الطبية.

مع اقتراب المخزونات العالمية من أدنى مستوياتها التاريخية وتهافت المستثمرين عليها، يلوح في الأفق خطر نقص المعروض الذي يهدد سلاسل الإمداد في قطاعات صناعية متعددة، هذا الارتفاع المستمر في الأسعار قد يضع ضغطا على ربحية المستخدمين الصناعيين ويدفعهم للبحث عن بدائل.

الفضة مطلوبة في صناعة المجوهرات والعملات المعدنية

على غرار الذهب، تبقى الفضة مطلوبة في صناعة المجوهرات والعملات المعدنية، وتحافظ على دورها كمخزن للقيمة في أسواق رئيسية مثل الصين والهند، كما أن سعر الأونصة الأرخص مقارنة بالذهب يجعلها في متناول المستثمرين الأفراد، لكن سوقها يتميز بحجم التداول والمخزونات أقل بكثير من الذهب، بالإضافة إلى أن سعرها يتأثر بتحولات واسعة تشمل دورات التصنيع، أسعار الفائدة، وحتى سياسات الطاقة المتجددة.

هذه العوامل تزيد من حدة تحركات سعر الفضة، خاصة في فترات صعود المعادن الثمينة، ففي حين تقدر قيمة الذهب المخزن في لندن بـ 1.2 تريليون دولار، تبلغ قيمة الفضة حوالي 50 مليار دولار فقط، والأهم من ذلك، يفتقر سوق الفضة إلى ملاذ الإقراض الأخير المتمثل في احتياطات البنوك المركزية من الذهب، مما يجعل سيولتها قابلة للتبخر بسرعة أكبر.

عوامل الصعود الصاروخي للفضة

لم يأتِ ارتفاع الفضة القياسي من فراغ، وهذا لأنه بعد صعود الذهب في أوائل 2025، كان الانخفاض الواضح لسعر الفضة مقارنة بالذهب، بمثابة إشارة لبعض المستثمرين للتوجه نحو المعدن الأبيض، كما يأتي بالإضافة إلى الديون الحكومية الثقيلة في الاقتصادات الكبرى شجعت المستثمرين على التخارج من السندات والعملات نحو الأصول البديلة، ومن ضمنها الفضة.

كما تأثر إنتاج المناجم العالمي بعوامل مثل انخفاض درجات الخام، محدودية المشاريع الجديدة، والعقبات التنظيمية في دول منتجة رئيسية كالمكسيك وبيرو والصين، بجانب تجاوز الطلب العالمي إنتاج المناجم لخمس سنوات متتالية، كما تسببت التكهنات بفرض رسوم جمركية أمريكية محتملة على الفضة في تحويل كميات كبيرة إلى بورصة "كومكس"، مما أدى إلى تضاؤل مخزونات لندن، هذا الضيق بلغ ذروته في أكتوبر الماضي خلال موسم الأعياد الهندية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الفضة وقفز الأسعار لمستويات قياسية.

