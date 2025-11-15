ارتفاع تراخيص السيارات الكهربائية في مصر

18 حجم الخط

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على السيارات، عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى أكتوبر 2025 بلغت نحو 17329 سيارة.

وأوضح التقرير الصادر عن الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على السيارات، أن شهر أكتوبر الماضي شهد ترخيص 1643 سيارة من بينها 1379 سيارة كهربائية، وكانت في المركز الاول سيارات بى واى دى التي رخصت ما يقرب من 525 سيارة وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات سونج بلاس بعد ترخيص 282 سيارة، وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات نيسان التي رخصت ما يقرب من سيارة ثم سيارات روكس بعد ترخيص 95 سيارة.

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، إلى أن مرسيدس رخصت عدد 78 وفولكس فاجن 77 سيارة، وافاتار رخصت 64 سيارة، وبى ام دبليو رخصت 51 سيارة، ثم تليها سيارات أى إم 44 سيارة، ثم شيفورولية 58 سيارة، وأكسبنج رخصت ما يقرب من 41 سيارة، وديبال رخصت 39 سيارة، وشاومى رخصت ما يقرب من 12، وشانجان رخصت ما يقرب 12 سيارة، وسمارت رخصت 8 سيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.