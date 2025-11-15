السبت 15 نوفمبر 2025
ارتفاع تراخيص السيارات الكهربائية في مصر

السيارات الكهربائية
كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على السيارات، عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى أكتوبر  2025 بلغت نحو 17329 سيارة.

 

وأوضح التقرير الصادر عن الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على السيارات، أن شهر أكتوبر الماضي شهد ترخيص 1643 سيارة من بينها 1379 سيارة كهربائية، وكانت في المركز الاول سيارات  بى واى دى التي رخصت ما يقرب من 525 سيارة وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات  سونج بلاس بعد ترخيص  282 سيارة، وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات  نيسان التي رخصت ما يقرب من سيارة ثم  سيارات روكس بعد ترخيص 95 سيارة.

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، إلى أن مرسيدس رخصت عدد 78 وفولكس فاجن 77 سيارة، وافاتار رخصت 64 سيارة، وبى ام دبليو رخصت 51 سيارة، ثم تليها سيارات أى إم 44 سيارة، ثم شيفورولية 58 سيارة، وأكسبنج رخصت ما يقرب من 41 سيارة، وديبال رخصت 39 سيارة، وشاومى رخصت ما يقرب من 12، وشانجان رخصت ما يقرب 12 سيارة، وسمارت رخصت  8 سيارات.

