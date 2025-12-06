ليفربول يراقب 4 لاعبين لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل

18 حجم الخط

تراقب إدارة ليفربول الإنجليزي، 4 لاعبين تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الريدز بعد نهاية الموسم الحالي.

ورغم أن ليفربول عقد صفقات ضخمة من الناحية المالية قبل بداية الموسم الحالي، على رأسها ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وهوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت، إلا أن الفريق يعاني على مستوى النتائج بشكل كبير.

وكشفت لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة ليفربول وضعت الجناح الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونيخ ضمن أهدافها في الصيف المقبل.

كما تضم القائمة المختصرة كلٌّ من البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، والتركي كينان يلديز من يوفنتوس، والسنغالي إيليمان ندياي لاعب إيفرتون.

سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

فيما تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن استبعاد محمد صلاح نجم الفريق من تشكيل الريدز في آخر مواجهات بالدوري الإنجليزي، أمام وست هام يونايتد وسندرلاند وليدز يونايتدعلى الترتيب.

وقال أرني سلوت: "أتفهم أن الأمر يستحق هذا الاهتمام، بسبب ما قدمه صلاح لهذا النادي ولزملائه، على مدار 6 أو 7 سنوات".

سلوت يدافع عن قرارته

وأضاف: "إذا لم أُشرِك اللاعبين الجدد في المباريات فسيؤدي ذلك إلى انتقادات من الجمهور.. لذلك من الطبيعي أن يعلق الجميع عندما لا يلعب صلاح".

محمد صلاح لاعب اسثتنائى

وتابع: الفرعون المصري لاعب استثنائي بالنسبة لنا في ليفربول، وهو دائمًا في ذهني سواء إذا كان سيبدأ بشكل أساسي أو من مقاعد البدلاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ14

ويتواجد محمد صلاح في مركز متأخر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف أي بفارق 11 هدفا عن هالاند متصدر جدول الترتيب الموسم الجاري.

