رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: تجميد عضوية إسرائيل خيار مطروح

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه لم يُطرح حتى الآن أي مشروع قرار رسمي داخل المنظمة الدولية لطرد إسرائيل من عضويتها.



وأوضح أن إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة هو خيار "وارد وقابل للدراسة"، مستشهدًا بسوابق تاريخية اتُّخذ فيها إجراء مشابه ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وكذلك صربيا خلال النزاعات في البلقان.

التحرك ضد إسرائيل يحتاج توافقًا دوليًا وتنسيقًا عربيًا

وأشار السفير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة القاهرة والناس إلى أن اتخاذ خطوة بهذا الحجم يتطلب توافقًا دوليًا واسعًا إلى جانب تحرك عربي منسق.



وشدد على أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن أي قرار بهذا الشأن يحتاج إلى قراءة دقيقة لموازين القوى داخل الأمم المتحدة.

مساران متوازيان: مبادرة ترامب وإعلان نيويورك لإعادة إعمار غزة

وأوضح رئيس البعثة أن المرحلة الحالية تشهد السير في مسارين دبلوماسيين متوازيين، تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالعملية السياسية، العمل وفق إعلان نيويورك الخاص بخطة التعافي وإعادة إعمار غزة، والذي أُعد بتنسيق مباشر بين عدد من الدول العربية.

حق تقرير المصير حاضر بوضوح في المبادرة

وأشار عبد الفتاح إلى أن مبادرة ترامب لا تنص صراحة على حل الدولتين، لكنها تحتوي على بند واضح يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما يجعلها جزءًا من الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين وتعزيز مسار الاستقرار في المنطقة.

