خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنتهك يوميا اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

غزة
غزة
 قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك يوميا اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهناك خطر كبير جراء ذلك.

 

صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم السبت، أن مستشفيات غزة استقبلت 8 شهداء و16 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيانها: 366 شهيدا و938 مصابا و619 شخصا انتشلوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و12 شهيدا و171 ألفا و15 مصابا منذ 7 أكتوبر  2023.

