طرح تذاكر حفل نجوى كرم في السعودية

طرحت اليوم شركة روتانا تذاكر حفل المطربة اللبنانية نجوى كرم القادم في موسم الرياض.

وطرحت الشركة تذاكر الحفل عبر رابطها الإلكتروني، ويشارك في إحياء الحفل مع نجوى كرم المطرب آدم.

وتحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 19 ديسمبر الجاري.

ويأتي الحفل ضمن موسم حفلات الرياض، ويقام على مسرح محمد عبده أرينا، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

نجوى كرم تحتفل بعيد استقلال لبنان

وفي وقت سابق احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد استقلال لبنان الذي وافق 22 نوفمبر.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: يا وطني أنت القوي أنت الغني.. أنت الدنيا.

الفنانة نجوى كرم

وفي وقت سابق كانت قد تحدثت نجوى كرم في تصريحات إعلامية مؤثرة عن والدتها، مشيرة إلى العلاقة العميقة التي تربطهما، ومشددة على أهمية برّ الوالدين. وقالت:"أوعوا تودوا أهلكم لدار مسنين.. ربنا هيغضب عليكم".

وأضافت: "أمي عمرها 95 سنة، وركّبت لها كاميرات في البيت حتى أطمئن عليها بسبب فوبيا الخوف اللي عندها. قبل يومين، شيلتها بنفسي، وحسّيت بألم في ضهري، بس تجاهلت التعب، لأن أي شيء بييجي من ورا خدمة الأم فيه شفاء"

