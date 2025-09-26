نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في قطر نهاية نوفمبر

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي مميز في دولة قطر يوم 28 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جولتها الفنية في عدد من الدول العربية خلال موسم الخريف.

ومن المقرر أن تلتقي نجوى جمهورها الخليجي في ليلة فنية استثنائية، تجمع بين الطرب الأصيل والأجواء الحماسية التي اعتاد عليها محبّوها.

باقة من أجمل الأغاني القديمة والجديدة

ومن المنتظر أن تقدم نجوي كرم الأغنية اللبنانية مع مجموعة من أشهر أغانيها التي رسّخت حضورها في ذاكرة جمهورها، إلى جانب بعض من أحدث أعمالها، في عرض موسيقي يتوق له عشّاق اللون اللبناني الأصيل.

إقبال جماهيري واسع متوقّع

ويتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته نجوى في حفلاتها الأخيرة بعدد من العواصم العربية، مما يعكس حجم الشعبية التي تتمتع بها الفنانة في المنطقة.

تفاصيل أسعار التذاكر

كشفت الجهة المنظمة للحفل عن تفاصيل أسعار التذاكر، التي جاءت متنوعة لتناسب مختلف الفئات:

الفئة الاقتصادية: تبدأ من 195 ريالًا قطريًا

فئات متوسطة: 295 ريالًا و395 ريالًا

فئات مميزة: 795 ريالًا و1250 ريالًا

الصفوف الأولى (الأقرب إلى المسرح): 2250 ريالًا قطريًا

نجوى كرم: "الفن رسالة وليس مجرد مهنة".

من جهة أخرى، تحدثت نجوى كرم في تصريحات إعلامية مؤثرة عن والدتها، مشيرة إلى العلاقة العميقة التي تربطهما، ومشددة على أهمية برّ الوالدين. وقالت:"أوعوا تودوا أهلكم لدار مسنين.. ربنا هيغضب عليكم."

وأضافت:"أمي عمرها 95 سنة، وركّبت لها كاميرات في البيت حتى أطمئن عليها بسبب فوبيا الخوف اللي عندها. قبل يومين، شيلتها بنفسي، وحسّيت بألم في ضهري، بس تجاهلت التعب، لأن أي شيء بييجي من ورا خدمة الأم فيه شفاء."

كما أكدت أن الفن بالنسبة لها رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة لجني المال، قائلة:"الفنان اللي بيغني عشان الفلوس بس، بيشوف الفن كمهنة، أما أنا فبرفض كتير من العروض لأنه الفن بالنسبة لي رسالة."

