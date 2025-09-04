الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوى كرم تهنئ جمهورها بمناسبة المولد النبوي الشريف

ذكرى المولد النبوي
ذكرى المولد النبوي الشريف، فيتو

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بعايد كل أحبابنا وإخوتنا المسلمين وين ما كانوا.. يا رب يحمل هالعيد معه الخير والبركة والسلام للعالم أجمع، وإن شاءالله كل سنة وأنتم بألف خير”.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.


وقال الرئيس السيسي: أهنئ الشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأسأل الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يرزقنا الاقتداء بسنة نبيه محمد ﷺ في الرحمة والمحبة والسلام.

المولد النبوي الشريف ذكري المولد النبوي الشريف احتفالات المولد النبوي الشريف فرقة الحضرة

