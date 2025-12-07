تقديم الكفن، الأمن يحقن الدماء بين عائلتين في الصف

18 حجم الخط

نجحت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية فى إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف.

تعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين عائلتين، إثر خلافات على قطعة أرض تطورت إلى اشتباك نتج عنها وقوع مصابين ومتوفى بين الطرفين والقبض على الجاني وصدر حكم ضده 7 سنوات وبعد قضائه العقوبة خرج من السجن.

ولحقن الدماء بين العائلتين، بدأت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة بين الطرفين لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل، وإعادة الاستقرار داخل المنطقة، لاسيما مع وجود رغبة حقيقية من العائلتين فى طى صفحة الماضى وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

أقيمت جلسة الصلح داخل مركز شباب الصف شهدت حضور القيادات الأمنية والتنفيذية وبعض رموز العمل البرلمانى، إضافة إلى كبار العائلات وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف وحضر كبار الطرفين.

وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقدمت عائلة الجانى بتقديم الكفن لشقيق القتيل، فى مشهد يؤكد قبول المسئولية والاعتذار الكامل عن الواقعة، ويعكس رغبة واضحة في إنهاء الخلاف أمام الجميع.

ولقى المشهد قبولًا من أسرة القتيل التى أعلنت رسميًا التنازل عن أي مظاهر للثأر أو الخصومة، والتأكيد على احترام القانون الذي أخذ مجراه بالحكم الذى نُفذ بالفعل.

واختتمت الجلسة بتوقيع محضر صلح رسمى بين الطرفين، وسط حضور كثيف من أهالى منطقة الأزهرى الذين رحبوا بعودة الهدوء وإنهاء واحدة من القضايا التي شغلت سكان المنطقة لسنوات، لتغادر العائلتان الاجتماع وقد اتفقتا على بداية جديدة خالية من الخصومات.

