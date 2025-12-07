الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقديم الكفن، الأمن يحقن الدماء بين عائلتين في الصف

إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية في الصف، فيتو
18 حجم الخط

نجحت مديرية أمن الجيزة  برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية فى إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف.

 

تعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين عائلتين، إثر خلافات على قطعة أرض تطورت إلى اشتباك نتج عنها وقوع مصابين ومتوفى بين الطرفين والقبض على الجاني وصدر حكم ضده 7 سنوات وبعد قضائه العقوبة خرج من السجن.

ولحقن الدماء بين العائلتين، بدأت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة بين الطرفين لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل، وإعادة الاستقرار داخل المنطقة، لاسيما مع وجود رغبة حقيقية من العائلتين فى طى صفحة الماضى وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

أقيمت جلسة الصلح داخل مركز شباب الصف شهدت حضور القيادات الأمنية والتنفيذية وبعض رموز العمل البرلمانى، إضافة إلى كبار العائلات وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف وحضر كبار الطرفين.

  

وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقدمت عائلة الجانى بتقديم الكفن لشقيق القتيل، فى مشهد يؤكد قبول المسئولية والاعتذار الكامل عن الواقعة، ويعكس رغبة واضحة في إنهاء الخلاف أمام الجميع.

 ولقى المشهد قبولًا من أسرة القتيل التى أعلنت رسميًا التنازل عن أي مظاهر للثأر أو الخصومة، والتأكيد على احترام القانون الذي أخذ مجراه بالحكم الذى نُفذ بالفعل.

 

واختتمت الجلسة بتوقيع محضر صلح رسمى بين الطرفين، وسط حضور كثيف من أهالى منطقة الأزهرى الذين رحبوا بعودة الهدوء وإنهاء واحدة من القضايا التي شغلت سكان المنطقة لسنوات، لتغادر العائلتان الاجتماع وقد اتفقتا على بداية جديدة خالية من الخصومات.

txt

جلسة صلح بين ثنائي الأهلي، تعرف على التفاصيل

txt

جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الجيزة مدير المباحث الجنائية مشاجرة شرطة الصف

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

قبل انطلاق جولة الإعادة، 8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها المكرونة وهذا موقف البلطي بعد سلسلة الانخفاضات

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 30 جنيها وارتفاع التين واليوسفي والجوافة

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads