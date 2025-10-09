الخميس 09 أكتوبر 2025
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل عمه في جلسة صلح عرفية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك، والمستشار محمود الغايش والمستشار يوسف دسوقي وكيل النائب العام، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم "م.م.ا" بالسجن 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل عمه المجني عليه " أ.ا.ج".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6994 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه خلال وجود المتهم "م.م.ا" في مجلس عرفي رفقة عمه المجني عليه "أ.ا.ج"، متجاذبي أطراف الحديث، تلفظ المجني عليه بألفاظ نابية ضد والد المتهم، وشقيقه بسبب خلافات حول ميراث، فأثار ذلك حفيظة المتهم واستل سكينًا وانهال على المجني عليه مسددًا له طعنات متتالية فسقط على الأرض وفاضت روح المجني عليه لبارئها متأثرًا بإصابته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

