الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس مالك محل وابنه بتهمة ضرب مسن وإنهاء حياته في الصف

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مالك محل وابنه، بتهمة ضرب مسن وإنهاء حياته بإحدى قرى الصف، لخلافات بينهم على سب أحد المتهمين الأطفال أثناء لهوهم، وذلك 15 يوم على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل مقتل مسن في الصف

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل مسن، تعرض لاعتداء على يد شخصين، وتوصلت التحريات إلى أن مالك محل وابنه اعتديا على المجني عليه، وأصابه أحدهما بعصا خشبية، ما أسفر عن مصرعه.
 

 مقتل مسن على يد شخصين في الصف 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه عاتب أحد المتهمين، لتوجيه سباب لأطفال أثناء لهوهم، ما أدى لنشوب مشادة كلامية انتهت بمقتل المجني عليه.

 

وألقى الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة الجيزة قرى الصف مركز شرطة الصف مديرية أمن الجيزة مباحث الجيزة

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات اليوم استعدادا للمشاركة في السوبر المصري

بداية هادئة في تعاملات الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية