تفاصيل حسابي الجاري والتوفير في CIB

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن كل ما يخص تفاصيل الحساب الجاري والتوفير.

 

وقال مسؤولو البنك التجاري الدولي إنه بالنسبة لفتح حساب في البنك التجاري الدولي، يوجد حساب جاري وحساب توفير.
1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصى لتسهيل إجراء معاملاتك المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لك مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتك:
- حساب جاري بدون فائدة يسمح لك بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع
- إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري
- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.
- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري. 
- الحساب متوفر للأفراد والشركات.
- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل  في أي وقت عبر موقع البنك الإلكتروني.
2) حسابات التوفير الجنيه المصري:
استمتع بمعدل عائد تنافسي متدرج طبقًا للمبلغ المودع بعائد يومي أو شهري أو كل ثلاث أشهر إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى:
- حساب ذو عائد للأفراد الراغبين في صرف العائد بدوريات صرف متغيّرة
- الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب توفير بالجنيه المصري 20 ألف جنيه مصري، وذلك بدوريات صرف العائد على النحو التالي:
o عائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهريًّا على أقل رصيد شهري دائن، ويضاف شهريًّا إلى الحساب.

عائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه شهريًّا على أقل رصيد شهري دائن ويضاف ربع سنويًّا إلى الحساب.
- إمكانية السحب النقدي في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري او في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر عن طريق طلب بنموذج سحب من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر (بعملة الحساب نفسه أو ما يعادله)، أو عبر شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي بجميع أنحاء الجمهورية.

