ضبط 13.5 طن مواد غذائية وألبان فاسدة بمركز حوش عيسى بالبحيرة

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بشن حملات تفتيشية موسعة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 13.5 طن من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالبحيرة بضبط ٤٢٠ كجم لبن غير صالح للاستهلاك، بداخل تروسيكل وسيارة يحملان ألبانًا مخصصة لمعامل الألبان داخل براميل بلاستيك زرقاء سبق استخدامها في الأغراض الكيماوية، وهي محظورة صحيًا للاستخدام الغذائي، وقد تبين أن اللبن مختلط بالشوائب والحشرات.



ضبط 12 طن ملح طعام تالف بالبحيرة

كما تم ضبط ١٢ طن ملح طعام تالف ومخزن بالعراء بجوار معملين غير مرخصين لمنتجات الألبان، ومجهول المصدر، وتظهر عليه علامات التلف والفساد الظاهري بالإضافة إلى ضبط ٧٠٠ كجم سوداني مجهول المصدر، كما تم ضبط مخبوزات وحلويات وملبن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وضبط كميات من مصنعات اللحوم والجمبري داخل أحد المطاعم، وجميعها بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين.

محافظة البحيرة تؤكد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة



وتؤكد محافظة البحيرة إستمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، والحفاظ على صحة المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة أو فرد يعبث بسلامة المواطنين وجودة المنتجات الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المواد الغذائية المطروحة بالأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق والباعة الجائلين، لضبط أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة للمواطنين.

