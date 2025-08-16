تحرير 48 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة على المخابز بنطاق 3 مراكز، أسفرت عن تحرير 48 محضرا تموينيا متنوعا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ضبط مخابز لعدم نظافة أدوات العجين

حيث تم ضبط بمركزي دمنهور وكوم حمادة، 12 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 14 محضرا لعدم توافر الاشتراطات الصحية ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن

وبمركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.