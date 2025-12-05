أسباب السعال لدى الرضع، وكيف يمكن علاجه بالمنزل؟

18 حجم الخط

يُعد القلق طبيعيا عندما يبدأ الطفل بـ السعال، لكن السعال جزء من الحياة مع الرضيع، حيث يلتقط الرضع الفيروسات بسهولة، لأن أجهزة المناعة لديهم غير ناضجة، كما أن مجاريهم التنفسية صغيرة، لذا يسهل أن تصاب بالاحتقان.

سعال الأطفال

وتوجد أنواع مختلفة للسعال الذي يصاب به الأطفال، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتكون كالأتي:

السعال النباحي

الخناق هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وهو الأكثر شيوعًا لدى الرضع والأطفال الدارجين، ويسهل التعرف على السعال الخناقي لأنه يبدو مثل نباح الفقمة، ويحدث هذا بسبب تسببه في التهاب صندوق الصوت لدى الطفل.

والرضع المصابون بالخناق عادة ما يسعلون أكثر في الصباح والليل، وقد يصدر الطفل أيضًا صوت عالي النبرة عند الشهيق، وقد يتسبب الخناق أيضًا في الحمى.

الخناق عادة ليس خطيرًا، ولكنه شديد العدوى. لذلك، من الأفضل إبعاد الطفل عن الأطفال الآخرين أثناء ظهور الأعراض، ولمدة 24 ساعة على الأقل بعد انكسار الحمى.

السعال الرطب

السعال الرطب هو السعال الذي يخرج معه المخاط، وهو ما لا يستطيع الرضع والأطفال الدارجون إزالته جيدًا، ويسمى أيضًا السعال "المنتج".

السعال الرطب هو نتيجة للإفرازات المخاطية الزائدة، ويبتلع معظم الاشخاص الكثير من المخاط خلال اليوم دون ادراك ذلك، وعندما يكون لدينا الكثير منه، يمكن أن يسبب سعال رطب.

السعال الرطب هو علامة على أن الطفل لديه كمية من الإفرازات المخاطية تفوق قدرته على التعامل معها بسهولة، وهذا أمر شائع جدًا، الممرات الأنفية للرضع ضيقة، وهم لا يستطيعون نفخ أنوفهم لتنظيفها. لذا، عندما يكون لديهم بلغم إضافي، يمكن أن تتراكم الأمور بسرعة.

عادة ما يكون السعال المنتج علامة على عدوى الجهاز التنفسي، مثل:

نزلات البرد

الإنفلونزا

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

التهاب القصبات الهوائية (Bronchitis)

التهاب الرئة (أقل شيوعًا)

السعال الجاف والمتقطع

على عكس السعال الرطب، لا ينبع السعال الجاف من المخاط. بدلًا من ذلك، هو علامة على أن مجاري الطفل التنفسية متهيجة بسبب شيء آخر.

السعال الجاف ليس شائعًا مثل السعال الرطب أو الخناقي لدى الرضع، وقد يكون علامة مبكرة على الحساسية البيئية أو الربو، على الرغم من أن أيًا من هاتين الحالتين لا يتم تشخيصهما عادةً حتى مرحلة الطفولة المبكرة أو ما بعدها.

لماذا يسعل الرضع أكثر في الليل؟

أحيانًا يمر الطفل بليلة صعبة، يستيقظ فيها يسعل ويتقطع أنفاسه ويشعر بالتعاسة بشكل عام، ثم يمر باليوم التالي وكأن شيئًا لم يكن. بعد ذلك، تغرب الشمس، وتبدأ الدورة مرة أخرى.

عندما يستلقي الأطفال بشكل مسطح، تستقر الإفرازات، مما يسبب السعال، وعندما يكونون مستيقظين خلال النهار، تنفتح مجاريهم التنفسية وتسمح لهم بالتنفس بسهولة أكبر.

تشمل الأسباب الأخرى لجلسات السعال الليلية ما يلي:

التنفس الضحل: عندما يستلقي الطفل، لا يمكنه التنفس بعمق، وهذا يجعل من الصعب إزالة المخاط.

جودة الهواء: يميل الهواء إلى أن يكون أكثر جفافًا في الليل، مما قد يثير تهيج الممرات الهوائية.

التنفس الفموي: بعد بلوغ الرضع حوالي 3 أشهر، يمكنهم البدء في استخدام أفواههم للتنفس، وهذا يمكن أن يساعدهم على التقاط أنفاسهم حتى عندما يكون أنفهم مسدودًا. لكن التنفس عن طريق الفم يمكن أن يجفف مجاريهم الهوائية ويزيد السعال سوءًا.

علاجات السعال للرضع

مجرد كون السعال شائعًا لدى الرضع لا يعني أن الأهل لا يستطيعوا مواجهته، وتوجد بعض الإرشادات لما يجب فعله وما لا يجب فعله لعلاج سعال الطفل.

ما يجب فعله

استخدم قطرات المحلول الملحي المعقم (قطرات الأنف للرضع).

جرب الشفط اللطيف لإزالة المخاط الزائد، مثل استخدام شفاط الأنف.

قم بتشغيل جهاز ترطيب بالرذاذ البارد في غرفة نومهم للحفاظ على رطوبة الهواء.

بالنسبة للخناق، اصطحب الطفل لفترة وجيزة إلى الهواء البارد في الليل للمساعدة في تقليل التورم.

استخدم البخار لتخفيف المخاط، ويمكن أن يكون ذلك ببساطة عن طريق تشغيل دش ساخن وإغلاق الباب.

اصطحب الطفل إلى الحمام ليستنشق البخار.

تأكد من بقاء الطفل رطب عن طريق توفير حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي الإضافي. ولكن لا تعطِ الماء للرضع دون سن 6 أشهر.

استخدم الأدوية الخافضة للحرارة، حسب الحاجة، ولا ينبغي إعطاء إيبوبروفين للرضع حتى يبلغوا 6 أشهر أو أكبر، اتبع التعليمات بعناية، بما في ذلك الجرعة المناسبة لعمرهم ووزنهم.

ما لا يجب فعله

لا تستخدم أدوية السعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ما لم يوصي بها مقدم الرعاية الصحية، ويمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة.

لا تستخدم المراهم المحتوية على المنثول للرضع دون سن سنتين.

لا تعطِ العسل للرضع قبل عيد ميلادهم الأول، ويمكن أن يسبب العسل التسمم الغذائي عند الرضع، وهو مكون شائع في منتجات تخفيف السعال "الطبيعية" للرضع والأطفال، وتحقق من الملصقات جيدًا على تلك المنتجات.

متى يجب طلب المساعدة لسعال الأطفال

يمكن إدارة معظم حالات السعال في المنزل، ولكن بعضها قد يكون علامة على مشكلة أكبر، اطلب رعاية طبية طارئة إذا:

كان الطفل يواجه صعوبة في التنفس أثناء الراحة، وقد يلاحظ اتساع فتحتي أنفه أو اهتزاز رأسه.

كان يلهث أو يتنفس بسرعة كبيرة.

أصدر صوتًا عالي النبرة عند الشهيق وهو لا يسعل أو يبكي.

كان عمره أقل من شهرين ولديه حمى.

كان عمره أقل من 3 أشهر ولا يأكل جيدًا أو أن سعاله يزداد سوءا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.