كيشو بعد أزمة التجنيس: مفيش حياة كريمة للأبطال في مصر

كشف البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو، صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2021، أنه رغم تتويجه بـ 5 بطولات عالم و13 بطولة أفريقية، فإنه يشعر بعدم وجود خطة واضحة أو دعم مستمر للأبطال الرياضيين في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة القاهرة والناس: "إحنا بنتعب وبنحقق بطولات، لكن مفيش حد بيكمل معانا الطريق، ولا في خطة لتطوير أوضاعنا بعد الإنجاز".

كيشو: في مصر أبطال بلا دعم.. والاتحاد غايب

أوضح كيشو أن اللاعبين المصريين يتحملون مسؤولية أخطاء الإدارات والاتحادات الرياضية، رغم أن من المفترض توفير بيئة تدريب ودعم مناسبة مثل باقي دول العالم.



وأضاف: "بعد ما جبت الميدالية الأولمبية، محدش ساعدني.. لا عندي مرتب ثابت من الاتحاد، ولا دعم من وزارة الرياضة، وكل مصاريفي من الرعاة".

كيشو: "مفيش حياة كريمة للأبطال"

وأكد كيشو أنه طالب أكثر من مرة بتحسين أوضاعه المعيشية، لكن الرد دائمًا كان بـ مبررات عن نقص الميزانية، متابعًا:"مفيش حياة كريمة للأبطال".



وقال: "إحنا أبطال مصر ورفعنا اسمها في العالم، لكن بنواجه التجاهل.. كله وعود ومسكنات".

حقيقة اللعب باسم أمريكا

وعن الأخبار التي تحدثت عن انتقاله للعب باسم الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح كيشو أن الإجراءات لم تكتمل بعد، وأنه غير مقيد حتى الآن في قائمة المنتخب الأمريكي.



وأضاف بتأثر واضح: "أنا بقالي 12 سنة برفع علم مصر في الخارج.. وصعب جدًا أرفع علم بلد تانية، بحب بلدي وعمري ما كنت أتمنى أكون في الموقف ده".

