السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

7 علامات حيوية تكشف تعرض الطفل للتحرش توضحها استشارية علاقات أسرية

طفل
طفل
18 حجم الخط

التحرش بالأطفال، حذّرت الدكتورة سمر البنداري، استشاري العلاقات الأسرية، من تنامي ظاهرة التحرش بالأطفال داخل المجتمع، مؤكدة أن النسبة الأكبر من المتحرشين — تصل إلى 80% — يكونون من المقربين للأسرة، معتبرة أن التحرش بالأطفال اضطراب سلوكي جنسي خطير، وليس مرضًا عابرًا.

 

المتحرش ليس «غريبًا».. وقد يكون ناجحًا وذو مكانة اجتماعية

وأكدت البنداري أن المتحرش قد يكون شخصًا ذا مظهر طبيعي بالكامل، وقد يكون طبيب أو مهندس أوموظف ناجح أو زوج وأب لأولاد، موضحة أن "البيدوفيليا" اضطراب سلوكي مرتبط بالإشباع الجنسي مع الأطفال، وأن المتحرش يكون على وعي تام بما يفعله، باستثناء حالات نادرة جدًّا تصيب فيها الفص الصدغي بالمخ بخلل يؤدي لاندفاعات لا إرادية.

كما أكدت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حالة سمر”: أن الزواج لا يمنع التحرش، مضيفة: "أغلب المتحرشين متزوجون ومخلفين".

النساء أيضًا يتحرشن بالأطفال.. بنسبة واحدة لكل 10 رجال

وفجّرت البنداري مفاجأة بقولها:"كل 10 رجالة بيتحرشوا بالأطفال.. في ست واحدة بتتحرش"،موضحة أن الدافع عادة يكون حرمانًا عاطفيًا يتم إشباعه باستغلال الطفل.

كيف يسيطر المتحرش على الطفل؟.. تهديدات تستغل التفكير البسيط للطفل

وأوضحت البنداري أن المتحرش يستغل براءة الطفل عبر التهديد بـ: "هذبح أمك.. هقتل أبوك"، وتضخيم العواقب.

استغلال ضعف التفكير الرمزي لدى الأطفال (تفكير مادي مباشر)

وأكدت أن الطفل قد يتحول إلى خاضع بالإرادة إذا عانى من حرمان عاطفي داخل الأسرة، فيرى في المتحرش — غالبًا قريب الأسرة — تعويضًا لهذا النقص.

علامات نفسية وجسدية تكشف تعرض الطفل للتحرش

وطالبت البنداري الأهل بـ "الدوران وراء البنت أو الابن" عند ملاحظة العلامات التالية:

أولا: العلامات نفسية وسلوكية وتتمثل في الآتي:

اضطرابات النوم

الخوف الشديد أو الانطواء

الرفض العنيف للذهاب لأماكن معينة

تغير الشهية (90% يفقدون الرغبة في الطعام)

ثانيا العلامات الجسدية وتظهر في الآتي:

آلام أو هرش في مناطق حساسة

شكاوى جسدية غير مفسرة (صداع، ألم بطن، أسنان)

التبول اللاإرادي (خاصة في حالات التحرش العنيف)

"الأونلاين أخطر".. ألعاب تتحول إلى فخ نفسي وابتزاز

وحذرت البنداري من الاعتقاد بأن حماية الطفل تعني عزله داخل التكنولوجيا، مؤكدة:"خافوا من الأونلاين أكتر"

وكشفت أن بعض الألعاب تعمل كأنها أخصائي نفسي، عبر طرح أسئلة تكشف الطفل القَلِق أو الضعيف، لمعرفة تفاصيل دقيقة عن المنزل، استغلالها في الابتزاز المادي أو الجنسي.

كيف نتعامل مع الطفل إذا باح؟.. "طمّنه فورًا ولا تفتح الموضوع تاني"

وقدمت البنداري مجموعة من النصائح الذهبية عند اعتراف الطفل يجب طمأنته فورًا بقول:"متخافش.. عمو ده هيتحاسب.. بابي وماما هيحموك"، وعدم معاتبته، عدم إظهار الغضب أمامه.

خطوات العلاج النفسي:

رؤية الطفل للمتحرش في صورة ذليلة (مكبل أو مقبوض عليه) للتخفيف من الغليان الداخلي

التركيز على: النوم – الأكل – السلوكيات

تجنب الحديث عن الواقعة نهائيًا

وأكدت البنداري أن 90% من الأطفال يصبحون أسوياء إذا كان التحرش بسيطًا ولم يتجاوز سنًّا صغيرة، بشرط وجود احتواء نفسي حقيقي داخل الأسرة.

"الصحوبية".. أهم وسيلة حماية

 واختتمت البنداري رسالتها بالتأكيد أن أساس حماية الأبناء هو الصحوبية، غياب النقد المستمر، التواصل المفتوح، عدم المقارنات التي تدفع الطفل للانطواء، مشددة على أن وعي الأسرة هو الحائط الأول والأقوى ضد أي محاولة للإيذاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفل التحرش التحرش بالأطفال المتحرشين المتحرش

مواد متعلقة

بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب

بعد تعدد التحرش بالأطفال في المدارس الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية لأولياء الأمور

المتهمون في قضية هتك عرض أطفال سيدز بالسلام أمام النيابة العسكرية.. نجدة الطفل تؤكد تعرض الضحايا للاعتداء الجنسي.. وأحد الجناة يكشف تفاصيل مرعبة

رسالة عاجلة من الأزهر للمؤسسات التشريعية بشأن حوادث التحرش بالأطفال

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads