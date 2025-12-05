بيل جيتس يحذر حكومات العالم: ملايين الأطفال قد يموتون بنهاية هذا العام لهذا السبب

18 حجم الخط

حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حكومات العالم من أن قرابة 4.8 ملايين طفل قد يموتون بنهاية هذا العام، وذلك بسبب انخفاض المساعدات الدولية.

وفي عام 2024 قدر أن 4.6 ملايين طفل توفوا قبل سن الخامسة، أما هذا العام فمن المرجح أن يصل العدد إلى 4.8 ملايين، وفقا لـ مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية.

ويتوقع أن تكون هذه الزيادة أول ارتفاع في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها خلال هذا القرن، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال جيتس في التقرير السنوي للمؤسسة التي تحمل اسمه: "على مدى عقود حقق العالم تقدما ثابتا في إنقاذ حياة الأطفال، لكن الآن، مع تزايد التحديات، بدأ هذا التقدم في التراجع".

ويتابع تقرير مؤسسة جيتس التقدم المحرز في أهداف برنامج التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة بالحد من الفقر وتحسين الصحة.

تخفيضات في المساعدات الإنسانية الدولية

وبدأت الولايات المتحدة، مع بداية هذا العام، تخفيضات في المساعدات الإنسانية الدولية، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا.

وبحسب «سكاي نيوز»، ورد في التقرير أن إجمالي المساعدات التنموية العالمية للصحة انخفض بنحو 27 بالمئة هذا العام، مقارنة بعام 2024.

وقال جيتس إن هذه التخفيضات تعد السبب الرئيسي في تزايد وفيات الأطفال، رغم وجود عوامل أخرى مثل تزايد ديون الدول، وضعف أنظمة الصحة.

وكان جيتس قد حذر، في وقت سابق من هذا العام، من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى وفاة المزيد من الأطفال.

وفي حال استمرار تراجع التمويلات، يتوقع التقرير وفاة ما بين 12 و16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045.

ودعا الملياردير الأمريكي الحكومات والأفراد إلى مضاعفة الجهود والتركيز على الحلول المبتكرة والمثبتة مثل التطعيم، والاستثمار في الرعاية الصحية لتعزيز صحة الأطفال.

