السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عاما مع الشغل لمتهم بالترويج للمال الانتخابي في طنطا

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قضت محكمة جنح أول طنطا بمعاقبة أحد الأشخاص بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 31869 جنح أول طنطا، وذلك لاتهامه بترويج المال الانتخابي، والتأثير على الناخبين خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

مصابيح خلفية بسيارة ملاكي تثير أزمة مرورية على طريق "طنطا – القاهرة" (فيديو)

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، حيث كان يقوم بتجميع عدد من الناخبين، وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 9 بطاقات رقم قومي، تخص أشخاصا مختلفين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1700 جنيه. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة بمحافظة الغربية التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وبعد نظر القضية أصدرت محكمة طنطا حكمها حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

مصابيح خلفية بسيارة ملاكي تثير أزمة مرورية على طريق "طنطا – القاهرة" (فيديو)

جامعة طنطا تؤكد ريادتها في رعاية وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة

افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads