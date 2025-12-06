الحبس عاما مع الشغل لمتهم بالترويج للمال الانتخابي في طنطا

18 حجم الخط

قضت محكمة جنح أول طنطا بمعاقبة أحد الأشخاص بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 31869 جنح أول طنطا، وذلك لاتهامه بترويج المال الانتخابي، والتأثير على الناخبين خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، حيث كان يقوم بتجميع عدد من الناخبين، وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 9 بطاقات رقم قومي، تخص أشخاصا مختلفين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1700 جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة بمحافظة الغربية التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وبعد نظر القضية أصدرت محكمة طنطا حكمها حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

