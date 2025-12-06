السبت 06 ديسمبر 2025
اقتصاد

السوق العقاري الأردني يسجل نموا في التداولات والإيرادات خلال 11 شهرا

الأردن
الأردن
سجلت التداولات العقارية في الأردن نموا ملحوظا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 4% لتصل إلى نحو 6.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار أمريكي)، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

التداولات العقارية في الأردن

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة أداء قويا لسوق العقار خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ قفزت قيمة التداولات بنسبة 24% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2024، مسجلة حوالي 636 مليون دينار، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة أقل من 1% مقارنة بشهر أكتوبر السابق له.

الإيرادات الحكومية من القطاع العقاري

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية من القطاع العقاري، نما إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 4% على أساس سنوي، محققة 247 مليون دينار. وفي التفصيل الشهري، سجلت إيرادات نوفمبر ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بذات الشهر من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بإيرادات أكتوبر الماضي، لتستقر عند 22.5 مليون دينار.

من ناحية حجم المبيعات، شهدت حركة بيع العقارات (شقق وأراضي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بشكل عام.

كما ارتفعت بنسبة 4% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 8% مقارنة بشهر أكتوبر المباشر.

