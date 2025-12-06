السوق العقاري الأردني يسجل نموا في التداولات والإيرادات خلال 11 شهرا

18 حجم الخط

سجلت التداولات العقارية في الأردن نموا ملحوظا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 4% لتصل إلى نحو 6.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار أمريكي)، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

التداولات العقارية في الأردن

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة أداء قويا لسوق العقار خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ قفزت قيمة التداولات بنسبة 24% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2024، مسجلة حوالي 636 مليون دينار، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة أقل من 1% مقارنة بشهر أكتوبر السابق له.

الإيرادات الحكومية من القطاع العقاري

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية من القطاع العقاري، نما إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 4% على أساس سنوي، محققة 247 مليون دينار. وفي التفصيل الشهري، سجلت إيرادات نوفمبر ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بذات الشهر من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بإيرادات أكتوبر الماضي، لتستقر عند 22.5 مليون دينار.

من ناحية حجم المبيعات، شهدت حركة بيع العقارات (شقق وأراضي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بشكل عام.

كما ارتفعت بنسبة 4% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 8% مقارنة بشهر أكتوبر المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.