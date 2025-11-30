الأردن يقرر تحديث منهجيته الإحصائية، والناتج المحلي يقفز 10% إلى 56.1 مليار دولار

18 حجم الخط

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، عن نتائج مراجعة شاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية، أسفرت عن تعديل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للأردن لعام 2023 إلى 56.14 مليار دولار (39.8 مليار دينار)، وذلك بزيادة نسبتها 10% عن التقديرات السابقة.

وجاءت هذه الزيادة، التي تقدر بنحو 3.6 مليار دينار، نتيجة مشروع تطويري امتد لأربع سنوات بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة البيانات الاقتصادية وموثوقيتها.

أسباب القفزة في الناتج المحلي

وأرجعت الدائرة أسباب هذه القفزة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية جديدة لم تكن محسوبة سابقًا، خاصة في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، لتعكس الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أكبر، وتطبيق منهجيات أحدث لقياس الأنشطة الاقتصادية التي لم تكن مشمولة في الحسابات القديمة.

تأثير المراجعة على القطاعات الرئيسية

وشملت عملية التحديث إعادة تقدير مساهمة عدة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، مما حسن تمثيل حجمها الفعلي، وتضمنت قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعات التحويلية والاستخراجية، التجارة، النقل والتخزين، والعقارات.

تعزيز المصداقية وخدمة صنع القرار

وأكدت دائرة الإحصاءات أن هذه المراجعة تمثل ممارسة دولية شائعة، سبقت إليها دول مثل السعودية ومصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية البيانات.

تطوير النظام الإحصائي الوطني

كما تعد هذه الخطوة محطة رئيسية في تطوير النظام الإحصائي الوطني، حيث تعزز إمكانية المقارنة مع البيانات الإقليمية والدولية، وترفع من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الصادرة عن المملكة، ما يدعم عملية صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت الدائرة إلى أن العمل جار على مشاريع إحصائية أخرى تشمل إعداد جداول العرض والاستخدام، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات الحكومية، ورصد أنشطة اقتصادية حديثة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صانعي القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بدقة وسرعة.

ويأتي هذا التطوير الشامل كركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.

