إنجي كيوان تشارك في مسلسل "وننسى اللي كان" أمام ياسمين عبد العزيز

18 حجم الخط

تواصل النجمة إنجي كيوان حضورها اللافت في الدراما المصرية، حيث أنضمت إلى فريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان" المنتظر عرضه في رمضان المقبل، لتقف مجددا أمام النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمى، وذلك بعد النجاح الذي حققته معهما في مسلسل "وتقابل حبيب" في موسم رمضان 2025.

وتظهر إنجي كيوان في مسلسل "وننسى اللي كان" بدور مختلف وجذاب يكشف عن جانب جديد من موهبتها، حيث تجسد شخصية مركبة تحمل أبعادا درامية وإنسانية لم تقدمها من قبل، ويعكس هذا التحول في اختياراتها الفنية حرصها على كسر النمط التقليدى بالتجدد الدائم، لتؤكد أنها ليست أسيرة لنمط واحد من الأدوار، بل قادرة على التنقل بسلاسة بين الشخصيات، والظهور في كل مرة بروح جديدة تضيف لها وللمشهد الدرامي المصري.

وتواصل شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تأكيد حضورها على الساحة الفنية بموهبتها الطاغية، وجاذبيتها الطبيعية أمام الكاميرا، حيث تميزت في كل الأعمال التي شاركت بها بأداء احترافي، يوازن بين الإحساس العالي والحضور القوي، ما جعلها من الأسماء التي تفرض احترامها بثقة وثبات على الساحة الفنية.

وكانت النجمة الشابة إنجي كيوان حصدت الإعجاب والإشادات، من الجمهور والنقاد، بعد أن تركت بصمة قوية في موسم دراما رمضان 2025، حيث لفتت الأنظار بأدائها اللافت في مسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب تألقها في مسلسل "سيد الناس"، حيث أن نجاحها لم يأت من فراغ، بل من موهبة حقيقية تتعمق في الشخصيات التي تقدمها، وتمنح كل دور مساحته من الإحساس والصدق الفني.

وحازت إنجي كيوان على لقب "شمس الدراما المصرية" من قبل الجمهور، إذ أنها تمتلك حضورا آسرا وطاقة فنية فريدة على الشاشة، تجعلها محط أنظار الكاميرا والمشاهد في آن واحد، واستطاعت أن تخلق حالة درامية خاصة بتلقائيتها وصدقها، لا تشبه أحدا، إذ تتماهى مع الشخصيات كأنها تنبض بها، وهي فنانة لا تكرر نفسها، بل تسعى في كل عمل إلى مساحة جديدة من الإبداع والتطور، تؤكد من خلالها أنها مشروع نجمة من طراز خاص.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.