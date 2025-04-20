الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

إنجى كيوان تكشف سبب خوفها من المشاركة في أعمال رمضانية

إنجي كيوان
إنجي كيوان

تألقت الفنانة المصرية إنجي كيوان خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل سيد الناس مع الفنان عمرو سعد، حيث قدمت شخصية راجية، واعتقد العديد من الجمهور أن جنسيتها لبنانيه بسبب حديثها، الأمر الذي وضحته خلال استضافتها ببرنامج "سبوت لايت" الذي يعرض على قناة "صدى البلد".

ويشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف ورشة قلم ومن إخراج محمد سامي.

وعن مشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، قالت: "الشر اللي في شخصية نيكول سابا في المسلسل هو اللي مخلي الناس تكمل المسلسل، وأنا مقبلش أكون زوجة تانية، وكنت بخاف أشارك بأعمال في رمضان عشان هو في مسلسلات كتير، بس أنا بنافس نفسي مش بنافس مع حد، هشتغل على نفسي وهقدم حاجة أقدر أتشاف فيها".

وأضافت: "مشاهدي مع كريم فهمي طبيعية وعفوية، لأن كل ما بتعملي مشاهد أكتر مع شخص، كل ما بتفهميه بعض أكتر".

وأكدت إنجى كيوان أنها مصرية الجنسية، وأن زوجها لبناني، وولدت في الإمارات، وتحدثت اللبنانية منذ الصغر ولهذا السبب الناس تعتقد أني لبنانية".

وأشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم أي شخصية دون أن تُحبها أولًا، مسترجعة تجربتها في مسلسل "ستات بيت المعادي"، والتي بدأت فيها بعدم قبول الشخصية، لكنها تعلّمت أن تُبرر دوافعها وتفهمها كي تؤديها بصدق.

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انجي كيوان الفنانة انجيق كيوان وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب الإعلامية شيرين سليمان برنامج سبوت لايت
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