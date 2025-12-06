نادي الكهرباء يصدر بيانا حول لائحة الانتخابات 2025

18 حجم الخط

أصدر نادي الكهرباء الرياضي بيانا صحفيا بشأن انتخابات النادي المقرر إجراؤها غدًا الأحد بمقر النادي، أكد خلالها انتشار بعض الإشاعات والعبارات من بعض المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي على مواقع التواصل الاجتماعي علي صفحاتهم الشخصية وعلى بعض الصفحات الخاصة بالعاملين بشركات الكهرباء والتي تتضمن بعض الأكاذيب والتي من شأنها تهدد السلم العام بين العاملين من قطاع الكهرباء.

انتخابات نادي الكهرباء 2025

وفي بيانه أكد نادي الكهرباء أن وفقا لنصوص المواد فأن الأخبار الكاذبة تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة إعمالاِ «80 د، و102 مكرر» و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالغرامة حال نشر معلومات أو أخبار علي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتهًا.

وأوضح البيان أن لائحة النادي المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، تنص علي أنه إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي، أو أعضائه، أو بنظامه، أو مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات، يفوض مجلس الإدارة من يتولى إجراءات تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ فيها، ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة يقررها مجلس الإدارة، فإذا لم يحضر يستمر اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في أول جلسة انعقاده لاتخاذ ما يراه ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الاتية الإنذار، الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، والحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة، الفصل من العضوية .

وطبعا للائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي يحق للنادي مخاطبة الشركات الخاصة بأي موظف تجاوز في حق النادي لمساءلته إداريا بعد التحقيق معه.

- إدارة النادي تقوم بتنفيذ جميع البنود الخاصة بتنظيم الجمعيات العمومية أو انتخابات النادي وذلك حسب اللوائح الرياضية والقانونية ويتم إبلاغ الجهات السيادية والقضائية للتواجد والاشراف علي سير وتنظيم الجمعية العمومية وانتخابات النادي واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة مع أي شخص يتجاوز أثناء سير العملية الانتخابية.



- جميع العاملين بنادي الكهرباء ليس لهم أي مصلحة مع أي مرشح لعضوية مجلس الإدارة سواء السابقين أو المرشحين الجدد والجدير بالذكر بأن أعضاء المجلس السابق لا يوجد مرشحين منهم غير أثنين فقط، وأحدهم نجح بالتزكية في الاعضاء الجدد.

لائحة انتخابات نادي الكهرباء

- الذين يروجون لحضور الجمعية العمومية وانتخابات النادي بالبطاقة الشخصية فقط ليس لديهم أي معرفة

بلائحة النادي وعلى سبيل المثال أن أغلب العاملين بقطاع الكهرباء (مهندسين، محاسبين) لا يتم حضورهم

الانتخابات الخاصة بأندية نقابتهم إلا بعد استخراج كارنيه النادي رغم سدادهم اشتراكات النقابة وكذلك جميع

أندية مصر لا يحق التصويت أو الحضور للجمعية العمومية للأندية إلا بكارنيه النادي لنفس السنة.

- لم تقوم إدارة النادي بمنع أي عضو من استخراج الكارنية حيث أن استخراج الكارنية اختياريا طبقا لإدارة، وحال الرغبة في استخراجه يتم دفع الرسوم المقررة لقرار مجلس الإدارة والمعتمد من الجمعية العمومية ومديرية الشباب والرياضة وهذه الرسوم بخلاف الاشتراك الشهري للنادي.

وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه العبارات والإشاعات التي من شأنها تعد تحريض ضد الأمن العام عن طريق إثارة البلبلة لدى موظفي قطاع الكهرباء وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للوطن.

ووجه البيان الدعوة للجميع بتوخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها من قبل قلة قليلة، خاصة أن ترويض مثل هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والفرقة، وزعزعة الاستقرار، وتشويه الحقائق والنيل من مؤسسات الدولة.

وطالب البيان بالتأكد من صحة المعلومات قبل تصديقها أو إعادة نشرها، حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية وأنه يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة فقط (لائحة النادي المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة)، وأن مسؤوليتنا جميعا أن نحمي مؤسسات الدولة ضد كل من يحاول من هذه المحاولات الهدامة، وأن نقف صفا واحدا ضد كل من يحاول بث الفتنة ونشر الأكاذيب وزعزعة السلم والأمن العام، وهدفنا هو تحري الدقة ونشر الوعي والمعلومات الصحيحة، ورفض كل ما يضر النادي الذي يمثل قطاع الكهرباء والطاقة.

