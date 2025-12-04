حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين في الزيتون

18 حجم الخط

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بعد إيهامهم بقدرته على توفير ورق طباعة بأسعار منخفضة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بعدة محافظات، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بـ النصب والاحتيال عليهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إيهامهم بامتلاكه القدرة على توفير ورق طباعة بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بالتسليم.

ضبط نصاب ورق الطباعة

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تدعم تورطه في النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتنفيذ 12 واقعة بذات الأسلوب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النصب الإلكتروني، ما هو تعريفه وأشكاله؟



النصب الإلكتروني هو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والهواتف المحمولة للاحتيال على الأفراد أو المؤسسات من خلال خداعهم للحصول على أموال أو بيانات خاصة تحت ستار عروض وهمية أو استثمارات غير حقيقية ويشمل هذا النوع من الجرائم العديد من الأشكال، مثل:

عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري



شرعت الدولة المصرية العديد من القوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا جرائم النصب عبر الإنترنت، ويُعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بعقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا للمحددات الواردة في "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

عقوبة السجن تصل إلى 3 سنوات:، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على عقوبة السجن لكل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات لارتكاب جريمة احتيال أو تشويه سمعة الآخرين.

