التحقيق مع شركات الطيران الأمريكية بسبب خسائر الإغلاق الحكومي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية فتحت تحقيقا في امتثال شركات الطيران الأمريكية لأمر طارئ يلزمها بتخفيض الرحلات في 40 مطارا رئيسيا خلال الإغلاق الحكومي.

تحذير لشركات الطيران الأمريكية من التعرض لغرامات

ومن جانبها حذرت الإدارة من أن الشركات قد تتعرض لغرامات تصل إلى 75 ألف دولار عن كل رحلة تتجاوز التخفيضات المقررة، التي تراوحت بين 3% و4% و6%، وأعطت الإدارة الشركات 30 يوما لتقديم وثائق تثبت التزامها.

خسائر شركات الطيران الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي

وجاء الأمر الطارئ نتيجة للإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر واستمر 43 يوما، مما تسبب في تأخيرات طويلة بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية دون أجر. وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية أن مطالبة جميع شركات الطيران التجارية بخفض الرحلات الداخلية كانت إجراءً غير مسبوق لكنه ضروري لضمان السلامة حتى يعود العدد الكافي من الموظفين.

وبعد انتهاء الإغلاق في 12 نوفمبر الماضي، بدا أن شركات الطيران تتوقع رفع القيود أو تخفيفها. إلا أن الأمر ظل ساريا.

وفي 14 نوفمبر الماضي، مع استمرار سريان شرط التخفيض بنسبة 6%، تم إلغاء 2% فقط من الرحلات المجدولة في الولايات المتحدة وفقا لشركة "سيريوم" للتحليلات.

وأُلغيت أكثر من 10 آلاف رحلة بين 7 نوفمبر، حين بدأ سريان الأمر، و16 نوفمبر، عندما أعلنت إدارة الطيران رفع جميع القيود.

ومن جانبها، قالت "دلتا إيرلاينز" الأربعاء إنها تكبدت خسائر بقيمة 200 مليون دولار، في أول إعلان من شركة طيران كبرى عن التأثير المالي للإغلاق.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الديمقراطيين يحاولون صرف الأنظار عن سياساتهم الفاشلة وخسائرهم لا سيما فضيحة الإغلاق الحكومي.

وأضاف ترامب: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أمريكية، وهو ما أثر في الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأمريكية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، وكان هذا ضررا بليغا".

