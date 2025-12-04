قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024

18 حجم الخط

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024.

أولًا: شروط التقدم للوظيفة:

يُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يأتي:

1. ألا يقل التقدير التراكُمي المتقدم عن جيد.

2. ألا يزيد عمر المتقدم على (30) عامًا ميلاديًا في تاريخ أخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3. اجتياز المُتقدم المُقابلة الشخصية، التي يُجريها المجلس الأعلى للقضاء، للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المُتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

4. اجتياز المُتقدم جميع الفحوصات الطبية، والدورات التدريبية، والاختبارات المُقررة، وفقًا للضوابط والشروط التي يُقرها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية مع التزام المُتقدم بتحمل التكلُفة الكاملة لإجراء جميع هذه الفحوصات والدورات والاختبارات المُشار إليها.

ثانيًا: إجراءات التقدُم للوظيفة:

يطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى وذلك مقابل سـداد مبلغ 2500 جنيه ( الفان وخمسمائة جنيهًا لاغير) عن طريق التحويل لحساب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة العامة بالبنك الأهلي المصرى رقم (0673070533775200010) بعد تقديم أصل إيصال الدفع وصورة المؤهل وذلك في المواعيد الأتية:

- للذكور: يطلب الملف اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 /12/ 2025وحتى يوم الخميس الموافق 18/12/ 2025، وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 / 12 /2025 وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 2026 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا.

- للإناث: يطلب الملف اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/ 12/ 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 25/12/ 2025 وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 8/ 1/ 2026 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا.

- وذلك وفقًا للميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات الكترونيًا وفقًا للرقم السرى المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg ولن يقبل الملف بدون أصل المؤهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.