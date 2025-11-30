الأحد 30 نوفمبر 2025
موعد مباراة نهائي الدوري الأمريكي، تحديد منافس إنتر ميامي

تأهل إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نهائي بطولة الدوري الأمريكي نسخة 2025.

ويلتقي إنتر ميامي مع  فانكوفر وايت كابس بعد فوزه في نهائي مرحلة البلاي أوف للقسم الغربي، أمام سان دييجو بنتيجة 3-1 اليوم الأحد.

موعد مباراة نهائي الدوري الأمريكي

وستُقام مباراة نهائي بطولة الدوري الأمريكي بين إنتر ميامي ضد  فانكوفر وايت كابس مساء يوم السبت المقبل، 6 ديسمبر في التاسعة والنصف مساءً.

وفاز فريق إنتر ميامي، بقيادة النجم ليونيل ميسي، ضد نظيره فريق نيويورك سيتي 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "لوكهارت" مباراة فريقي إنتر ميامي ونيويورك سيتي، في نهائي مرحلة البلاي أوف للقسم الشرقي.


وتمكن إنتر ميامي من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب تاديو أليندي، الذي عاد لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد تمريرة من جوردي ألبا.

وقلّص نيويورك سيتي الفارق بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 37 عن طريق جاستن هاك، ولكن إنتر ميامي سجل الثالث في الدقيقة 67 عن طريق ماتيو سيلفيتي بعد أسيست من ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 83 سجل تيلاسكو هدف إنتر ميامي الرابع، في حين سجل أليندي الهدف الثالث له، هاتريك، والخامس لفريقه في الدقيقة 89. 

الجريدة الرسمية