أخبار مصر

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

طقس اليوم، تشير  آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من شرق البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16
 بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية :درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

