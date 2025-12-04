الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كاميرون: “Avatar: Fire and Ash” سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من السلسلة

Avatar، فيتو
Avatar، فيتو
18 حجم الخط

أكد المخرج جيمس كاميرون، أن فيلم “Avatar: Fire and Ash”، سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من سلسلة Avatar.

وأوضح كاميرون، أن الجزئين الرابع والخامس من سلسلة أفلام Avatar، سيشكلان ملحمة جديدة مستقلة داخل العالم نفسه، مع قصة واتجاه مختلفين عن الثلاثية الأولى.

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وأكد المخرج  جيمس كاميرون، أنه لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد، في صناعة فيلم "AVATAR: FIRE AND ASH’".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "لستُ سلبيًا بشأن الذكاء الاصطناعي المُولِّد، أردتُ فقط الإشارة إلى أننا لا نستخدمه في أفلام "أفاتار"، نحن نُكرِّم ونحتفل بالممثلين.. لا نُستبدل الممثلين. سيصل هذا إلى مستواه.. أعتقد أن هوليوود ستُراقب نفسها بنفسها في هذا الشأن.. سنجد طريقنا في هذا، لكن لا يُمكننا إيجاد طريقنا كفنانين إلا إذا كنا موجودين".

جيمس كاميرون: سأتوقف عن إنتاج المزيد من أفلام "AVATAR"

فيما كشف المخرج الشهير جيمس كاميرون، أنه سيتوقف عن إنتاج المزيد من أجزاء فيلم "AVATAR، في حال فشل فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر.

وقال كاميرون:"لا أشك إطلاقًا في أن هذا الفيلم سيحقق إيرادات.. السؤال هو: هل يحقق إيرادات كافية لتبرير إعادة إنتاجه؟..لقد عشتُ في عالم أفاتار لمدة [30] عامًا... إذا انتهى الأمر هنا، فهذا رائع".

فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

ومنحت empiremagazine، الجمهور نظرة جديدة رسمية، من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، المرتقب طرحه في صالات السينما، وألقت الصور الجديدة نظرة على استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـAVATAR.

فيما كشف المخرج جيمس كاميرون سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

كما ذكر كاميرون أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لديّ أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكارا لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Avatar AVATAR FIRE AND ASH أغنية AVATAR ايرادات Avatar The Way of Water

مواد متعلقة

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

انطلاق العرض العالمي لفيلم "AVATAR: FIRE AND ASH" (صور)

الأكثر قراءة

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادات (صور)

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في فيصل

عميل لجيش الاحتلال وشارك في الإبادة، مقتل "ياسر أبو شباب" يتصدر الترند، والنشطاء: هذا مصير الخونة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads