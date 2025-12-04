كارل أوربان: الحلقة الأولى من مسلسل The Boys ستشهد وفيات كثيرة

18 حجم الخط

كشف الممثل كارل أوربان، بطل مسلسل The Boys، أن الموسم الخامس والأخير، سيشهد وفيات وتويستات كبيرة في الأحداث.

وقال كارل في تصريحات صحفية: "من الحلقة الأولى سندخلكم مباشرة في قلب الفوضى… الرهانات في أعلى مستوى، وأي شخصية قد تكون معرضة للخطر".

كارل أوربان ينشر رسالة وداع بالتزامن مع نهاية مسلسل The Boys

ونشر الممثل كارل أوربان، رسالة وداع بالتزامن مع نهاية مسلسل The Boys، والذي انتهى تصوير الموسم الأخير له مؤخرا.

وقال كارل، في رسالة عبر موقع “انستجرام”: “ثماني سنوات يا لها من رحلة رائعة غيّرت حياتي، إلى كل من شاهد المسلسل، شكرًا لكم نحن ممتنون جدًا لدعمكم ونتطلع بشوق لمشاهدة الموسم الأخير … سيكون رائعا”.

فيما كشفت الممثلة إيرين مورياتي، عن حزنها لانتهاء مسلسل "The Boys"، الذي استمر لـ ٥ مواسم ناجحة.

ونشرت إيرين مورياتي، صورة لها وهي تبكي، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ودعت فيها طاقم عمل مسلسل "The Boys"، بالتزامن مع انتهاء تصوير الموسم الخامس والأخير من العمل.

وقالت إيرين: بصراحة، لا أؤمن بمقولة 'لا تبكِ لأنه انتهى، ابتسم لأنه حدث".. الدموع بدأت بالفعل، والمنشورات قادمة.. ودّعت اليوم معظم أفراد عائلتي في العمل، وسأتمكن من الابتسام لذلك عندما أكون مستعدة.. إلى عائلتي في The Boys: أحبكم، يا رفاق... إلى الأبد.

جاك كويد عن نهاية مسلسل The Boys: أعتقد أنها رائعة

فيما تحدث الممثل جاك كويد أحد أبطال مسلسل The Boys، عن نهاية المُسلسل، بعد انتهاء تصوير الموسم الخامس والأخير من المسلسل.

وقال جاك كويد في تصريحات صحفية جديدة: “أعتقد أنها نهاية رائعة، وهو أمر صعب القيام به في التلفاز.. لقد تمكن 'إريك كاربينج' من صنع النهاية التي كان يرغب بها دومًا”.

انتهاء تصوير الموسم الأخير من مسلسل "The Boys"

أعلن إريك كريبكي مبتكر مسلسل The Boys، رسميًّا عن انتهاء تصوير الموسم الخامس والأخير من مسلسل "The Boys"، والذي من المقرر أن يُعرض حصريا على منصة Prime Video العام المقبل.

واعترف إريك كريبكي، أنه يشعر بالخوف من تقديم نهاية ترضي جمهور مسلسل The Boys.

وقال إريك في تصريحات صحفية: “عدد النهايات العظيمة في تاريخ المسلسلات يمكن أن تعد على يد أو يدين فقط… هناك مقبرة كاملة مليئة بنهايات خيّبت آمال الجمهور.. يمكن لمسلسل أن يكون مذهلًا لسنوات، لكن إذا فشل في تقديم نهاية قوية، فإن ذلك هو آخر ما يبقى في أذهان الناس، ويجعلهم يغادرون ‘ربما لم يكن ذلك المسلسل جيدًا كما ظننا”.

جنسن أكليس وجاريد باداليكي وميشا كولينز يجتمعون في مشهد بالموسم الأخير لـ The Boys

وأكد إريك كريبك مبتكر مسلسل The Boys، أن كلا من الممثل جنسن أكليس، وجاريد باداليكي وميشا كولينز، سيظهرون جميعًا في مشهد واحد، خلال أحداث الموسم الأخير من المسلسل.

فيما تحدث الممثل أنتوني ستار، بطل مسلسل THE BOYS، عن نهاية المسلسل في الموسم الخامس والأخير، الذي يتم تصويره حاليا، والمقرر عرضه خلال عام 2026.

وقال أنتوني في تصريحات صحفية: "الموسم الأخير سيُفاجئ الجمهور، أو سيُصدمهم، حسب نظامهم العصبي... لكنهم بالتأكيد سيكونون مُستمتعين جدًا".

مبتكر مسلسل "The Boys" ينفي تشابه أحداث الموسم الأخير مع القصص المصورة

ونفى مبتكر مسلسل The Boys إريك كريبك، صحة الأخبار التي انتشرت مؤخرا، وأفادت بتشابه أحداث الموسم الأخير من المسلسل، مع أحداث القصص المصورة.

وأوضح في تصريحات صحفية: "إن أحداث القصص المصورة بشأن شخصية هوملاندير و"بلاك نوار"، لن تحدث في المسلسل، لم أكن أبدًا مهتمًا بفكرة الاستنساخ، كما حدث في القصص المصورة، وأعلم أن المعجبين غاضبون لأنني لن أتبع هذا الطريق، ولكن ذلك لم يكن مرضيًا لي... سأبدو غريبًا".

كما أعلن كريبك، عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الأخير من مسلسل The Boys.

نجم مسلسل Supernatural ينضم للموسم الأخير لـ The Boys

وكان نجم المسلسل الشهير Supernatural، جاريد باداليكي، أعلن انضمامه رسميا، لطاقم الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ونشر نجم مسلسل Supernatural، مقطع فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه انضمامه للمسلسل.

مبتكر مسلسل "The Boys" يكشف عن خوفه من فشل الموسم الأخير

وعبر مبتكر مسلسل "The Boys"، عن خوفه من فشل الجزء الخامس والأخير من المسلسل.

وقال إريك كريبك في تصريحات صحفية: "أشعر بالخوف الشديد من أن يتحول "The Boys"، إلى الشيء الذي كنا نسخر منه طوال خمس سنوات، ما يجعل المسلسل مميزًا هو طابعه الجريء والمتمرد، وسيكون الأمر مخيبًا جدًا إذا فقد هذا الطابع.. أعمل بجد لتجنب حدوث ذلك".

واستكمل إريك حديثه: "كان مسلسل "Game of Thrones" مسلسلًا مذهلًا، عندما تفكر في حجم العمل والجهد والإبداع الذي بُذل فيه، تجد أن كل ما يتحدث عنه الناس هو النهاية.. وأنا فقط أقول، 'يا إلهي!' الأمر مثير للغاية، لكنه مخيف أيضًا".

أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب.

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

