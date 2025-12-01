ميلي بوبي براون تغير اسمها بعد زواجها

18 حجم الخط

أعلنت النجمة الشابة ميلي بوبي براون، عن تغير اسمها بعد زواجها من الممثل جيك بونجيوفي.

وكشفت ميلي بوبي براوان، في تصريحات صحفية، عن تغير لقبها إلي "ميلي بوبي بونجيوفي"، نسبة إلى زوجها جيك بونجيوفي.

رغم نفي ميلي بوبي براون، تقارير تؤكد وجود شكوى ضد ديفيد هاربور بالتنمر والتحرش

في سياق متصل، أكدت صحيفة Variety، في تقرير صحفي جديد، وجود تحقيق في شكوى مقدمة من الممثلة الشابة ميلي بوبي براون، ضد زميلها الممثل ديفيد هاربور بالتنمر والتحرش.

وأوضحت الصحيفة، أنه علي الرغم من نفي ميلي وديفيد، جميع تلك الأخبار، في العرض العالمي للموسم الأخير من مسلسل، Stranger Things، إلا أن الأدلة والمصادر داخل منصة نتفليكس، أكدت على وجود شكوى، وأنه تم حلها بعد تحقيق مطول.

كما أشار التقرير إلى أن تبادل الود بين الثنائي على السجادة الحمراء في العرض العالمي للموسم الخامس من مسلسل Stranger Things، كان يهدف إلى إيصال رسالة أن طاقم العمل متحد، ولا توجد مشاكل.

ميلي براون وديفيد هاربور ينفيان أخبار التحرش

وكان كل من الممثلة ميلي بوبي براون، وزميلها ديفيد هاربور، نفيا بشكل فعلي جميع الأخبار الصحفية، التي تم نشرها الأيام الماضية، عن تقدم ميلي بوبي، بشكوى تحرش ضد ديفيد.

وحرصا بطلا مسلسل Stranger Things، على الوصول معا للعرض العالمي للموسم الأخير للمسلسل، والذي أقيم مؤخرا، والتقطا الصور التذكارية معا على السجادة الحمراء للعرض، كما ظهرا وهما يضحكان ويمزحان معا.

ووصفت ميلي بوبي، علاقتها بديفيد، كأنها علاقة أب وابنته، وذلك خلال لقاء على السجادة الحمراء للعرض مع برنامج ET.

تفاصيل دعوى ميلي بوبي ضد ديفيد هاربور

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون، رفعت دعوى تحرش وتنمر ضد زميلها في مسلسل نتفليكس Stranger Things، ديفيد هاربور قبل تصوير الموسم الأخير.

وذكرت التقارير الصحفية أن دعوى ميلي بوبي، تتعلق بـ"التحرش والتنمر" (وليس سوء السلوك الجنسي)، وأن ديفيد هاربور واجه تحقيقًا داخليًا، من قبل شبكة نتفليكس، بعد أن اشتكت الممثلة البريطانية من سلوكه تجاهها.

وذكرت التقارير أن ميل بوبي براون، قدما دعوى مضايقة وتنمر قبل بدء التصوير في الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، وتضمنت الدعوى صفحات وصفحات من الاتهامات، واستمر التحقيق لعدة أشهر، في حين أن نتيجته غير معروفة حتى الآن.

