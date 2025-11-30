وفاة الممثل لى مون سو عن 76 عامًا

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا مساء أمس الممثل لي مون سو عن عمر يناهز 76 عامًا، حيث أعلنت جمعية الممثلين الكوريين منذ قليل، رسميًا وفاة الفنان الكبير، والمعروف بأدواره في أفلام "Signal" و"Hello Ghost" و"Ghost Doctor" وغيرها.

وفاة الممثل لى مون سو

ومن المقرر تشييع جنازة لي مون سو في الأول من ديسمبر في قاعة جنازات مستشفى جامعة هانيانغ.

الممثل لي مون سو

على الرغم من أن لي مون سو عمل في البداية موظفا حكوميا لإعالة أسرته، إلا أنه لم يستطع في النهاية التخلي عن شغفه بالتمثيل الذي كان يشعر به أثناء تمثيله في المسرحيات المدرسية في طفولته، وبعد التحاقه بمعهد سيول للفنون في سن متأخرة، بدأ لي مون سو العمل في التمثيل كمهنة بدوام كامل، وانضم إلى فرقة المسرح الوطني الكوري عام 1989، وفي عام 2010 حصل على تقدير من وزير الثقافة والرياضة والسياحة.

