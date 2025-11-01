اختفاء الممثل الكوري جانج دونج بعد منشوره المثير للجدل وبيان من الشركة المسؤولة عن أعماله

أعلنت وكالة NEXUS E&M، المسؤولة عن أعمال الممثل جانج دونج جو أنها تمكنت من تحديد مكان الممثل والذي اختفى بعد نشره رسالة اعتذار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الوكالة: "لقد تأكدنا من موقع جانج دونج جو، وهو ليس في وضع سيئ، ونعتذر بصدق عن التسبب في القلق".

وكان جانج دونج جو قد نشر صباح أمس الجمعة، عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة سوداء مرفقة برسالة قصيرة نصها: "أنا آسف"، وبعد هذا المنشور بوقت قصير، لم يسطيع احد التواصل مع الممثل، ما أثار قلق واسع النطاق بين محبيه ومتابعيه.

الوكالة، التي لم تكن قادرة هي الأخرى على الاتصال به، بدأت فورًا جهود مكثفة لتحديد مكان الممثل، وبعد نحو أربع ساعات من البحث، نجحت الوكالة في إعادة الاتصال به وتأكيد سلامته.

الممثل جانج دونج جو

يذكر أن جانج دونج جو بدأ مسيرته الفنية عام 2017 في دراما KBS2 "School 2017"، وشارك لاحقا في أعمال بارزة مثل دراما “Class of Lie” ومسلسل نتفليكس "Trigger"، ومن المقرر أن يظهر قريبا في دراما SBS القادمة "Human from Today"، والمقرر بثها العام المقبل.

بالإضافة إلى مسيرته الفنية، نال الممثل جانج دونج جو الثناء في عام 2021 على موقفه الشجاع وسرعة تصرفه عندما شهد حادث دهس وهرب ناتج عن قيادة تحت تأثير الكحول، وساعد شخصيًّا في القبض على الجاني.

